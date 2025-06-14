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Постачання "шахедів" до РФ та ймовірне зменшення допомоги США: Зеленський розповів про наслідки конфлікту на Близькому Сході

Президент розповів як може вплинути на Україну загострення між Ізраїлем та Іраном. 

Постачання "шахедів" до РФ та ймовірне зменшення допомоги США: Зеленський розповів про наслідки конфлікту на Близькому Сході
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Під час зустрічі із журналістами президент Володимир Зеленський прокоментував основні фактори впливу на Україну загострення на Близькому Сході.

"Удари, призвели до різкого підвищення ціни на нафту, що для нас негативно, поки нема прайскепів. "Рускіє" посилюються за рахунок більших доходів від експорту нафти. Якщо будуть прайскепи, буде обмежена ціна, то, напевно, ризики зменшуються. Хоча хтось буде обходити і це. Тобто, повністю від ризиків ви не зможете піти", — каже Президент.

Глава держави відзначив, що підвищення цін на нафту через ситуацію на Близькому Сході не допомагає Україні. "Тому через це, наш голос буде сильнішим під час розмов з американською стороною щодо введення прайскепів та застосування санкцій проти енергетики РФ. Найближчим часом я буду контактувати з американською стороною, думаю, що з Президентом, і будемо порушувати це питання".

Щоб оцінити наслідки ударів Ізраїлю на виробництво "шахедів" в Ірані, потрібен детальний аналіз атак по іранській оборонній індустрії. 

"Іран союзник руських у постачанні зброї, то чи завдані серйозні удари по виробництву “шахедів” і ракет, інших спроможностей? Про це багато говорилося, і дійсно йшли перемовини Ірану з Росією. Будемо сподіватися, що відповідне виробництво або передача “рускім” зменшиться. Це допомагає Україні", — додає Президент.

Важливим наслідком конфлікту на Близькому Сході Зеленський назвав також збільшення допомоги США для Ізраїлю. "Ніхто не претендує на відносини Америки і Ізраїлю, але ми би хотіли, щоб не зменшувалася допомога Україні через це, а минулого разу це був фактор, який уповільнив допомогу Україні. І це факт. Тому що зменшення чи уповільнення — для нас, якщо чесно, одне і теж. Я думаю, що це три головні фактори", — підкреслив Президент.

Також, четвертим фактором Зеленський назвав поведінку Росії, "але на це питання мені поки складно відповісти".
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