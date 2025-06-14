Король Чарльз ІІІ вніс зміни до параду на день народження через аварію літака Air India

Британський король Чарльз ІІІ попросив членів його родини одягти чорні нарукавні пов'язки під час суботньої церемонії Trooping the Colour, яка є святкуванням "офіційного дня народження" глави держави.

Як пише BBC, суверен вирішив внести зміни до порядку проведення традиційного параду у Лондоні, щоб вшанувати пам'ять жертв авіакатастрофи в Індії, де літак, що прямував до британської столиці, впав за лічені секунди після злету.

Чарльз розпорядився провести хвилину мовчання після того, як здійснить об'їзд військ. Чорні пов'язки також матимуть кучери карет, які візьмуть участь у параді.

Справжній день народження у короля припадає на листопад, але традиційно військову ходу та інші святкові заходи проводять влітку задля ліпшої погоди.