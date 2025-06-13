МВС Литви: зростання кількості шенгенських віз, виданих громадянам Росії, є загрозою безпеці

Литва більше не визнає небіометричні російські паспорти дійсними проїзними документами для в'їзду на територію країни.

МВС Литви стурбовано кількістю шенгенських віз, виданих громадянам Росії.

Про це повідомляє LRT.

“Під час обговорення ситуації в Шенгенській зоні на засіданні Ради було відзначено зростання кількості шенгенських віз, виданих громадянам Росії. За словами міністра внутрішніх справ, зростання кількості шенгенських віз, виданих громадянам Росії, є серйозною загрозою безпеці”, – йдеться у заяві МВС Литви після засідання Ради ЄС з питань внутрішніх справ.

За словами очільника МВС Литви Владиславаса Кондратовичюса, Литва більше не визнає небіометричні російські паспорти дійсними проїзними документами для в'їзду на територію країни.

Міністр наголосив, що паспорти без біометричних даних не мають сучасних заходів безпеки та легше підробляються.

“Ми запрошуємо інші держави-члени розглянути можливість застосування цього обмеження, а також закликаємо їх дотримуватися рекомендацій Європейської Комісії щодо посилення видачі віз громадянам Росії”, – сказав Кондратовичюс.