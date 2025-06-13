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Конференцію ООН щодо створення палестинської держави відклали після ізраїльського удару по Ірану

Захід організовували Франція і Саудівська Аравія.

Конференцію ООН щодо створення палестинської держави відклали після ізраїльського удару по Ірану
засідання Генасамблеї ООН, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Заплановану на червень конференція ООН, організована Францією та Саудівською Аравією для розробки дорожньої карти врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі принципу двох держав, відклали через ізраїльську військову операцію проти Ірану, пише Reuters.

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За словами західного дипломата в Ер-Ріяді, рішення про відтермінування ухвалили частково через атаки на Іран. Інше джерело агенції повідомило, що низка близькосхідних делегацій скасували або не зможуть взяти участь у заході.

Конференція мала пройти у Нью-Йорку зі 17 по 20 червня. Планувалося окреслити рамки створення палестинської держави, одночасно гарантувавши безпеку Ізраїлю. Президент Франції Еммануель Макрон, який мав виступити 18 червня, раніше припускав можливість визнання палестинської держави на конференції. Ізраїль виступив проти цього кроку.

Адміністрація президента США Дональда Трампа закликала уряди країн не брати участі в заході.

  • У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю офіційно заявила про початок повітряної кампанії проти іранських ядерних об'єктів і назвала зброю масового знищення в руках режиму Ісламської республіки «екзистенційною загрозою для Ізраїлю та всього світу».
  • Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі LB.ua.
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