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Ізраїль призупиняє роботу своїх дипломатичних місій в усьому світі

Ізраїльтяни, які перебувають за кордоном, можуть повідомити про своє місцезнаходження через онлайн-форму.

Ізраїль призупиняє роботу своїх дипломатичних місій в усьому світі
Посольство Ізраїлю у Вашингтоні
Фото: EPA/UPG

Ізраїль призупиняє діяльність своїх дипломатичних місій в усьому світі і тимчасово не надаватиме консульські послуги.

Про це ідеться у повідомленні посольства Ізраїлю в Україні.

"З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться", — ідеться у повідомленні.

Ізраїльтяни, які перебувають за кордоном, можуть повідомити про своє місцезнаходження та поточний статус через онлайн-форму. 

"У разі надзвичайної ситуації або біди негайно зв'яжіться із ситуаційним центром міністерства", — зазначають у посольстві.

  • Більше про атаку Ізраїля на Іран 13 червня читайте у матеріалі LB.ua "Лев, що повстає". Ізраїль розпочав широкомасштабну атаку на іранські об'єкти. Чому зараз і як реагує світ".
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