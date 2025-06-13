Ізраїль призупиняє роботу своїх дипломатичних місій в усьому світі

Ізраїль призупиняє діяльність своїх дипломатичних місій в усьому світі і тимчасово не надаватиме консульські послуги.
Про це ідеться у повідомленні посольства Ізраїлю в Україні.
"З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться", — ідеться у повідомленні.
Ізраїльтяни, які перебувають за кордоном, можуть повідомити про своє місцезнаходження та поточний статус через онлайн-форму.
"У разі надзвичайної ситуації або біди негайно зв'яжіться із ситуаційним центром міністерства", — зазначають у посольстві.
- Більше про атаку Ізраїля на Іран 13 червня читайте у матеріалі LB.ua "Лев, що повстає". Ізраїль розпочав широкомасштабну атаку на іранські об'єкти. Чому зараз і як реагує світ".