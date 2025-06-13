Ізраїль призупиняє роботу своїх дипломатичних місій в усьому світі

Ізраїльтяни, які перебувають за кордоном, можуть повідомити про своє місцезнаходження через онлайн-форму.

Ізраїль призупиняє діяльність своїх дипломатичних місій в усьому світі і тимчасово не надаватиме консульські послуги.

Про це ідеться у повідомленні посольства Ізраїлю в Україні.

"З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться", — ідеться у повідомленні.

Ізраїльтяни, які перебувають за кордоном, можуть повідомити про своє місцезнаходження та поточний статус через онлайн-форму.

"У разі надзвичайної ситуації або біди негайно зв'яжіться із ситуаційним центром міністерства", — зазначають у посольстві.