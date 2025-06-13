Північна Корея заявила про ремонт і спуск на воду пошкодженого есмінця

Передачу нового військового корабля ВМС планують здійснити приблизно в середині 2026 року.

Північна Корея заявила, що успішно відремонтувала та спустила на воду 5000-тонний есмінець, який був пошкоджений під час невдалої спроби спуску у травні.

Про це повідомляють Kyodo News.

Лідер Кім Чен Ин вчора взяв участь у заході на корабельні на північному сході країни. Він розповів про план Пхеньяна щорічно будувати ще два есмінці того ж типу, повідомило офіційне Центральне інформаційне агентство Кореї.

За інформацією Центрального інформаційного агентства Кореї, під час інциденту на верфі Чхонджин 21 травня 5000-тонний есмінець перекинувся на платформі, розтрощивши деякі нижні секції та завадивши йому вийти з трапа.

Судно залишилося частково перекинутим після невдалої спроби спуску на воду, і Кім наказав відремонтувати його до пленарного засідання керівної Трудової партії Кореї, яке має відбутися наприкінці червня.

Передачу нового військового корабля ВМС планують здійснити приблизно в середині 2026 року.

Багатоцільовий військовий корабель Choe Hyon, названий на честь борця проти японської революції, оснащений надзвуковими системами крилатих ракет та тактичними балістичними ракетними системами.