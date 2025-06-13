Північна Корея заявила про ремонт і спуск на воду пошкодженого есмінця

Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
ГоловнаСвіт

Північна Корея заявила про ремонт і спуск на воду пошкодженого есмінця

Передачу нового військового корабля ВМС планують здійснити приблизно в середині 2026 року.

Північна Корея заявила про ремонт і спуск на воду пошкодженого есмінця
Фото: KCNA/Kyodo

Північна Корея заявила, що успішно відремонтувала та спустила на воду 5000-тонний есмінець, який був пошкоджений під час невдалої спроби спуску у травні. 

Про це повідомляють Kyodo News.

Лідер Кім Чен Ин вчора взяв участь у заході на корабельні на північному сході країни. Він розповів про план Пхеньяна щорічно будувати ще два есмінці того ж типу, повідомило офіційне Центральне інформаційне агентство Кореї.

За інформацією Центрального інформаційного агентства Кореї, під час інциденту на верфі Чхонджин 21 травня 5000-тонний есмінець перекинувся на платформі, розтрощивши деякі нижні секції та завадивши йому вийти з трапа.

Судно залишилося частково перекинутим після невдалої спроби спуску на воду, і Кім наказав відремонтувати його до пленарного засідання керівної Трудової партії Кореї, яке має відбутися наприкінці червня.

Підписуйтесь на наш Google News

Передачу нового військового корабля ВМС планують здійснити приблизно в середині 2026 року.

Багатоцільовий військовий корабель Choe Hyon, названий на честь борця проти японської революції, оснащений надзвуковими системами крилатих ракет та тактичними балістичними ракетними системами. 
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies