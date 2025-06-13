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Ізраїль ліквідував командувача повітряно-космічними силами Ірану Аміра Алі Хаджізаде

Смерть генерала підтвердила іранська сторона. Також медіа повідомляють про ліквідацію понад 20 високопосадовців Корпусу вартових Ісламської революції.

Ізраїль ліквідував командувача повітряно-космічними силами Ірану Аміра Алі Хаджізаде
Амір Алі Хаджізаде
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 13 червня, Повітряні сили Ізраїлю здійснили точковий авіаудар по підземному командному центру Ірану. В результаті було ліквідовано понад 20 високопосадовців Корпусу вартових Ісламської революції — серед них також командир Іранських аерокосмічних сил, бригадний генерал Амір Алі Хаджізаде, передає Reuters із посиланням на джерела.

Армія Ізраїлю офіційно підтвердила факт вбивства Хаджізаде, який керував програмами ракет і безпілотників, готуючи удари по Ізраїлю. Іранська сторона також підтвердила смерть генерала, який упродовж останніх місяців активно загрожував країнам регіону.

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Зазначимо, що під час останньої атаки Ізраїлю на Іран були вбиті кілька ключових представників військово-політичного керівництва країни. Серед загиблих – генерал‑майор Хоссейн Саламі, командувач Корпусу вартових Ісламської революції, та генерал‑майор Мохаммад Баггері, начальник Генштабу Збройних сил Ірану.

Атаки були спрямовані на ядерні об’єкти й наукові центри. Загинули кілька іранських вчених-ядерників, зокрема колишній голова Організації атомної енергії Ферейдун Аббасі.

Ізраїль уразив понад 100 об’єктів по всій території Ірану в рамках операції "Лев, що повстає". Це наймасштабніший удар по Ірану за всю історію конфлікту двох країн.

Сьогодні стало відомо, що Іран відмовився від переговорів зі США щодо ядерної програми після атаки Ізраїлю. Переговори мали відбутися 15 червня. Іран вважає, що атака Ізраїлю "не могла б статися без координації та схвалення" Вашингтона.

Після цього президент США Дональд Трамп у жорсткій формі закликав Іран укласти ядерну угоду і попередив про заплановані наступні “жорсткіші” атаки на країну.
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