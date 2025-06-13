WSJ: операція Ізраїлю проти Ірану розрахована на 14 днів

Операція Ізраїлю проти ядерної програми, військового керівництва та ракетного арсеналу Ірану ще далеко не завершена, оскільки Ізраїль запланував 14 днів операцій, заявив виданню The Wall Street Journal високопоставлений ізраїльський чиновник.

Ймовірна тривалість кампанії відповідає очікуванням аналітиків, що одна хвиля ударів не зможе завдати достатньої шкоди ядерній програмі Ірану. Також це відповідає комплексному підходу Ізраїлю щодо одночасного нападу на об'єкти, керівництво та арсенал Ірану, щоб обмежити можливість удару у відповідь.

Схема дії схожа на ту, яку Ізраїль застосував проти підтримуваних Іраном ліванських бойовиків угруповання "Хезболла" – обезголовлення його керівництва, ліквідація арсеналу та підштовхування до врегулювання. Поточний конфлікт може аналогічним чином завершитися укладенням угоди, сказав виданню ізраїльський чиновник.