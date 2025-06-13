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Трамп: Іран проігнорував мій 60-денний ультиматум щодо ядерної угоди, тепер у них є другий шанс

Президент США вдруге за сьогодні звернувся через свою соцмережу із закликом до Ірану укласти угоду щодо ядерної програми.

Трамп: Іран проігнорував мій 60-денний ультиматум щодо ядерної угоди, тепер у них є другий шанс
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран проігнорував його 60-денний ультиматум щодо ядерної угоди, однак тепер у них є другий шанс.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social. 

“Два місяці тому я поставив Ірану 60-денний ультиматум «укласти угоду». Вони мали б це зробити! Сьогодні 61-й день. Я сказав їм, що робити, але вони просто цього не зробили. Тепер у них, можливо, є другий шанс!” – написав Трамп. 

Дещо раніше сьогодні Трамп також закликав Іран укласти ядерну угоду і попередив про наступні атаки. 

“Деякі іранські прихильники жорсткої лінії говорили сміливо, але вони не знали, що станеться. Вони всі мертві зараз, і буде тільки гірше! Вже була велика кількість смертей і руйнувань, але ще є час, щоб покласти край цій різанині, а наступні вже заплановані атаки будуть ще жорстокішими. Іран повинен укласти угоду, поки [від країни] ще щось залишилося, і врятувати те, що колись було відоме як Іранська імперія. Більше жодних смертей, жодних руйнувань, просто зробіть це, поки не пізно. Благослови вас усіх Бог!” – написав Трамп.

Сьогодні стало відомо, що Іран відмовився від переговорів зі США щодо ядерної програми після атаки Ізраїлю. Переговори мали відбутися 15 червня. Іран вважає, що атака Ізраїлю "не могла б статися без координації та схвалення" Вашингтона.
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