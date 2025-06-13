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У Франції перекинувся автобус з українськими підлітками: є загиблі й чимало поранених

На місце події терміново вирушили український посол Вадим Омельченко та співробітники дипустанови.

У Франції перекинувся автобус з українськими підлітками: є загиблі й чимало поранених
ДТП у Франції за участі українців
Фото: Х/ Infos Françaises

У Франції, департаменті Сарт, 13 червня сталася смертельна ДТП за участі автобуса, який перевозив групу українських підлітків, пише Le Figaro.

За інформацією префектури, внаслідок аварії загинули чотири людини, ще 11 отримали серйозні травми.

Аварія сталася близько полудня поблизу міста Дегре. Автобус, у якому перебували підлітки віком від 15 до 17 років, перекинувся на узбіччі автостради. Загалом у салоні перебували 59 людей, які брали участь у шкільному обміні.

11 осіб у критичному стані, ще 34 — з травмами легшого ступеня», — повідомила влада префектури.

На місці аварії працювали десятки машин швидкої допомоги та рятувальників, було залучено гелікоптер. Автостраду A81 перекрили в обох напрямках.

Прем’єр-міністр Франсуа Байру, перебуваючи з візитом у Сен-Ремі-де-Прованс, висловив співчуття постраждалим.

Посольство України у Франції повідомило, що на місце події терміново вирушили посол Вадим Омельченко та співробітники дипустанови.

«Ми перебуваємо на постійному зв’язку з префектурою та місцевими службами для оперативного надання допомоги постраждалим та з’ясування обставин», - додали у посольстві.
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