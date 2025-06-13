У Грузії затримали опозиційного політика Ніку Гварамію

Лідера коаліції «За зміни» Ніку Гварамію затримали в Руставській в’язниці №12, куди він прибув самостійно й викликав поліцію, повідомило видання SOVA.

Після прибуття правоохоронців політик заявив: «Олігархія має впасти! Слава Грузії!».

Затримання пов’язане з рішенням Тбіліського міського суду, який замінив для Гварамії запобіжний захід із застави на тримання під вартою через неявку до парламентської слідчої комісії. На судове засідання політик також не з’явився.

Гварамії інкримінують порушення статті 349 Кримінального кодексу Грузії — «невиконання вимоги Тимчасової слідчої комісії парламенту», що карається штрафом або позбавленням волі на термін до одного року.

Опозиціонеру дали 50 днів на внесення застави, термін сплив 7 червня.