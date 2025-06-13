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У Грузії затримали опозиційного політика Ніку Гварамію

Гварамії інкримінують невиконання вимоги тимчасової слідчої комісії парламенту.

У Грузії затримали опозиційного політика Ніку Гварамію
Ніка Гварамія
Фото: Facebook/Nika Gvaramia

Лідера коаліції «За зміни» Ніку Гварамію затримали в Руставській в’язниці №12, куди він прибув самостійно й викликав поліцію, повідомило видання SOVA.

Після прибуття правоохоронців політик заявив: «Олігархія має впасти! Слава Грузії!».

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Затримання пов’язане з рішенням Тбіліського міського суду, який замінив для Гварамії запобіжний захід із застави на тримання під вартою через неявку до парламентської слідчої комісії. На судове засідання політик також не з’явився.

Гварамії інкримінують порушення статті 349 Кримінального кодексу Грузії — «невиконання вимоги Тимчасової слідчої комісії парламенту», що карається штрафом або позбавленням волі на термін до одного року.

Опозиціонеру дали 50 днів на внесення застави, термін сплив 7 червня.

  • У травні суд визначив для лідера грузинської опозиції Зураба Джапардідзе запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі про ігнорування парламентських слухань щодо корупційних звинувачень.
  • Згодом поліція затримала одного з лідерів опозиційного руху "Коаліція за зміни" Ніку Мелію, який минулоріч активно брав участь у протестах проти режиму керівної партії "Грузинська мрія".
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