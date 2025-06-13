Санду: РФ планує кризу в Придністров’ї, щоб вплинути на вибори у Молдові

Росія може спровокувати ще більшу кризу в Придністров'ї для дестабілізації ситуації в Молдові перед парламентськими виборами і вплинути на хід голосування на лівому березі Дністра.

Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на виступ президентки Молодови Маї Санду.

"Усі ці роки Росія використовувала мешканців Придністров’я і будь-якої миті може спровокувати ще більшу кризу, якщо це відповідатиме її планам у Молдові. Ми можемо чекати на поглиблення цієї кризи найближчими місяцями, до виборів", — каже Санду.

Президентка Молдови додала, що Росія може спробувати не лише підкупити виборців на лівобережжі Дністра, а й шантажувати населення, свідомо провокуючи нестабільність у регіоні. "Росія може пообіцяти допомогу в обмін на голосування на Правому березі".

При цьому Санду запевнила, що відповідальні держструктури вивчають ризики та зроблять усе можливе, щоб вибори цієї осені були вільними та справедливими.

"Ми зробимо все можливе, щоб вибори були справжніми", — запевнила Санду.

Ситуація в Придністров’ї залишається нестабільною, і Кишинів готовий підтримати населення лівобережжя, але спочатку молдавська влада має вирішити "головну проблему — виведення російських військ", — додає Санду.

"Це ключовий момент, який ми повинні вирішити мирним шляхом, тому що інакше ми не зможемо виправдати нашу фінансову підтримку", — зазначила вона.