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В ОСУВ "Хортиця" спростували заяви РФ про окупацію Дворічної на Харківщині

Російська армія не може форсувати річку Оскіл через проблеми з логістикою.

В ОСУВ "Хортиця" спростували заяви РФ про окупацію Дворічної на Харківщині
Дворічна, Куп'янский напрямок
Фото: DeepState

В ОСУВ "Хортиця" спростовують заяви ворога щодо окупації російською армією населеного пункту Дворічна на Харківщині. Там тривають активні бої.

Про це повідомив речник ОСУВ майор Віктор Трегубов, пише Арміяінформ.

"Безпосередньо у Дворічній йдуть активні бої. Українські військові намагаються утримувати позиції у місті, попри постійні атаки ворога", — наголосив речник.

Наразі загарбники тримають в облозі смуги біля прикордонних трас — до Часового Яру та Торецька, але реальних успіхів немає. У містах тривають вуличні бої. Окупанти намагаються використовувати легку мототехніку для швидкого маневру, але рельєф та інженерні оборонні споруди - на боці ЗСУ.

"Оскіл став для окупантів серйозною перепоною: форсування неможливе через проблеми з устаткуванням та логістикою", — зауважив речник.

Українські війська фіксують, що ворог посилено намагається просунутися через мости й трасу, але безуспішно.

"Без живучої логістики вони не можуть поставити тяжку техніку — в результаті пробують мототехнікою, автомобілями та мотоциклами", — пояснив речник.
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