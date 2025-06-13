Із окупованої території Херсонщини повернули 11 дітей

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 11 дітей з тимчасово окупованої Херсонщини. Найменшій дитині – 4 роки, найстаршій – 17. Серед них також є одна дитина, позбавлена батьківського піклування.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Завдяки ініціативі Президента Володимира Зеленського "Bring Kids Back UA" та зусиллям команди "Save Ukraine" вдалося повернути 8 дівчат та 3 хлопчиків, яких виховують у дев'яти родинах", - написав він у Telegram.

Прокудін зазначив, що цих дітей змушували вчитися за російською програмою, брати участь у пропагандистських заходах, дехто пережив "візити" озброєних співробітників ФСБ та перебування у так званих "таборах перевиховання".

"І все це – лише через те, що вони українці", - наголосив Прокудін.

Наразі діти у безпеці та отримують всю необхідну підтримку.

"З початку року вже вдалося евакуювати 67 дітей з поки що окупованих громад Херсонщини. Щиро дякую всім, хто продовжує боротися за повернення наших дітей", - додав голова ОВА.

Раніше, 6 червня, з окупації повернули ще двох українських підлітків.