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Російський дрон атакував село на Чернігівщині, є загиблий

Це був 46-річний місцевий житель.

Російський дрон атакував село на Чернігівщині, є загиблий
Наслідки обстрілу Чернігівщини (архівне фото)
Фото: Національна поліція

Ввечері 12 червня внаслідок удару російського FPV-дрона загинув житель прикордонного села в Чернігівській області.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус. 

"Учора ввечері росіяни FPV-дроном атакували прикордонне село на Новгород-Сіверщині. На жаль, цей удар забрав життя 46-річного цивільного. Це був мешканець того села", - написав він.

Раніше,11 червня, росіяни скинули вибухівку з дрона на подвір'я будинку у прикордонному селі в Чернігівській області, множинних поранень зазнав 66-річний чоловік. Також росіяни вп'яте атакували лікарню. 
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