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Прикордонники зупинили спробу чоловіків у військовій формі втекти за кордон

Четверо чоловіків намагались втекти до Молдови.

Прикордонники зупинили спробу чоловіків у військовій формі втекти за кордон
Прикордонники зупинили спробу чоловіків у військовій формі втекти за кордон
Фото: ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. 

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“На околиці міста Кодима правоохоронці затримали двох спільників організатора та четвірку “туристів” у військовій формі, які намагалися потрапити до сусідньої Молдови”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіки завчасно сплатили по 8 тис. доларів на криптогаманець організатора, адміністратора телеграм-каналу. За його вказівкою, чоловіки придбали військову форму та екіпіровку, щоб не було перевірок на шляху до Молдови.

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Чоловіки прибули до Одеси, там їх зустріли місцеві спільники й двома легковими автомобілями повезли в напрямку кордону, але їх перехопили прикордонники.

Правоохоронці виявили та вилучили два транспортні засоби, мобільні телефони, 80 тис. гривень та 2 тис. доларів готівкою.

42-річному співорганізатору та його 47-річному пособнику оголосили про підозри за фактом вчинення злочину, передбаченого ст. 332 ККУ “Незаконне переправлення або спроба незаконного переправлення осіб через державний кордон України”, а також обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 150 тис. гривень для кожного.

За спробу незаконного перетинання кордону відносно чотирьох мешканців Київщини, Одещини та Житомирщини складені адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП, справи скеровано до суду.
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