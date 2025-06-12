Україна з партнерами працюють над посиленням оборони.

Росіян потроху вибивають із Сумської області.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Володимир Зеленський.

«Була сьогодні доповідь Головкома Сирського – фронт і передусім Покровський напрямок, Курська операція, прикордоння Сумщини. Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта», - сказав глава держави.

Президент зазначив, що з партнерами працюють над посиленням оборони.

«...Була доповідь міністра оборони Умєрова – ми обговорили з ним певні деталі всієї перемовної активності. Також обговорили питання фінансування нашого захисту та оборонного виробництва в Україні. Ми кожного дня в Україні та з партнерами зосереджуємо увагу на забезпеченні оборони», – сказав Зеленський.