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Зеленський: українські підрозділи на Сумщині потроху витісняють росіян

Україна з партнерами працюють над посиленням оборони.

Зеленський: українські підрозділи на Сумщині потроху витісняють росіян
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Росіян потроху вибивають із Сумської області.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Володимир Зеленський.

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«Була сьогодні доповідь Головкома Сирського – фронт і передусім Покровський напрямок, Курська операція, прикордоння Сумщини. Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта», - сказав глава держави.

Президент зазначив, що з партнерами працюють над посиленням оборони.

«...Була доповідь міністра оборони Умєрова – ми обговорили з ним певні деталі всієї перемовної активності. Також обговорили питання фінансування нашого захисту та оборонного виробництва в Україні. Ми кожного дня в Україні та з партнерами зосереджуємо увагу на забезпеченні оборони», – сказав Зеленський.

  • Днями глава держави повідомляв про запеклі бої на Сумщині, а також на Покровському і Курському напрямках.
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