ДПСУ: прикордонники не забороняють виїзд із заламінованим свідоцтвом про народження

Інформація про те, що прикордонники нібито не випускають дітей за кордон через заламіноване свідоцтво про народження, не відповідає дійсності.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає «Укрінформ».

«Ламінування свідоцтва про народження саме по собі не є підставою для відмови в перетині кордону. Однак, якщо у прикордонників виникають обґрунтовані підозри щодо справжності документа, вони мають право ініціювати його додаткову перевірку», — зазначив він.

За словами Демченка, українське законодавство не забороняє ламінування, але краще цього уникати, щоб не спричиняти затримки під час оформлення. Речник ДПСУ зауважив, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів, у пунктах пропуску документи приймають без обкладинки, а ламінат вважається обкладинкою.

Також речник ДПСУ нагадав, що електронне свідоцтво у застосунку «Дія» не дає права на перетин державного кордону.

«Якщо така норма буде прописана в законодавстві про правила перетину кордону, будемо приймати», — додав Демченко.