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ДПСУ: прикордонники не забороняють виїзд із заламінованим свідоцтвом про народження

У пунктах пропуску документи приймають без обкладинки, а ламінат вважається обкладинкою.

ДПСУ: прикордонники не забороняють виїзд із заламінованим свідоцтвом про народження
Андрій Демченко
Фото: скріншот

Інформація про те, що прикордонники нібито не випускають дітей за кордон через заламіноване свідоцтво про народження, не відповідає дійсності. 

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає «Укрінформ».

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«Ламінування свідоцтва про народження саме по собі не є підставою для відмови в перетині кордону. Однак, якщо у прикордонників виникають обґрунтовані підозри щодо справжності документа, вони мають право ініціювати його додаткову перевірку», — зазначив він.

За словами Демченка, українське законодавство не забороняє ламінування, але краще цього уникати, щоб не спричиняти затримки під час оформлення. Речник ДПСУ зауважив, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів, у пунктах пропуску документи приймають без обкладинки, а ламінат вважається обкладинкою.

Також речник ДПСУ нагадав, що електронне свідоцтво у застосунку «Дія» не дає права на перетин державного кордону.

«Якщо така норма буде прописана в законодавстві про правила перетину кордону, будемо приймати», — додав Демченко.
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