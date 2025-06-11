Уражено польовий склад БК, укриття з живою силою та два транспортних засоби противника.

Українські прикордонники за допомогою дронів атакували ворожі вогневі позиції на Вовчанському напрямку.

Про це розповіли у ДПСУ.

"Розвідувально-ударні групи БпЛА та мінометні розрахунки бригади "Гарт" завдали уражень по місцях зосередження противника та його вогневих позиціях під Вовчанськом", — ідеться у повідомленні.

Дронарі підрозділу "Falcon" виявили у лісосмузі ворожу гармату БС-3, яка потрапила у поле зору бомбера "Vampire". Після чого по ньому відразу було зроблено скид.

Також захисники уразили польовий склад БК, укриття з живою силою та два транспортних засоби противника.