Українські прикордонники за допомогою дронів атакували ворожі вогневі позиції на Вовчанському напрямку.
Про це розповіли у ДПСУ.
"Розвідувально-ударні групи БпЛА та мінометні розрахунки бригади "Гарт" завдали уражень по місцях зосередження противника та його вогневих позиціях під Вовчанськом", — ідеться у повідомленні.
Дронарі підрозділу "Falcon" виявили у лісосмузі ворожу гармату БС-3, яка потрапила у поле зору бомбера "Vampire". Після чого по ньому відразу було зроблено скид.
Також захисники уразили польовий склад БК, укриття з живою силою та два транспортних засоби противника.