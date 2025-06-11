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Філашкін: на Донеччині у зоні бойових дій залишається 168 дітей

З області вдалося вивезти 277 людей та 72 дитини.

Філашкін: на Донеччині у зоні бойових дій залишається 168 дітей
Ілюстративне фото
Фото: Marek M. Berezowski

У населених пунктах Донецької області, які наближені до лінії фронту залишається 20 тисяч цивільних, з них  587 дітей.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Під обстріли потрапляє майже вся область, але найбільше такі міста як Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ, Добропілля та Лиман. З міст, які наближені до лінії фронту, нам вдалося вивезти 277 людей та 72 дитини. Всього в області зараз залишається 20 тис 587 дітей в 32 населених пунктах", — зазначив Філашкін.

Наразі у Донецькій області триває евакуація родин з дітьми в примусовий спосіб. За його словами, безпосередньо в зоні бойових дій залишається 168 дітей, в Олексієво-Дружківці – 110 дітей, та 38 дітей знаходиться в Білицькому.

Гуманітарна ситуація в Покровську наразі є найскладнішою. У місті залишається 1 787 цивільних осіб, в територіальній громаді – близько 3, 2 тисячі людей. 

У місті пошкоджені майже всі будинки, працює всього лише декілька крамниць, в місто завозиться гуманітарна допомога, включаючи гарячу їжу.
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