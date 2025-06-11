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У Чернігівській області знайшли тіло підлітка, який зник під час відпочинку на ставку

Рятувальники закликали батьків дбати про безпеку дітей під час відпочинку біля водойм. 

У Чернігівській області знайшли тіло 14-річного хлопця, зниклого під час відпочинку на ставку. До пошукових робіт залучали човен і водолазів, повідомили в ДСНС. 

Підліток зник 10 червня в селі Довгалівка. Він пішов до ставка і не повернувся.

Рятувальники закликали батьків не залишати без нагляду дітей, особливо біля води. 

Безпека на воді

Близько 1000 людей щороку стають жертвами нещасних випадків під час відпочинку. ДСНС раніше публікувала правила безпеки.

Відпочинок на воді дозволено тільки у спеціально відведених місцевими органами влади та обладнаних для цього місцях. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби. Купатися можна в спокійну безвітряну погоду при температурі води не менше +18°C, повітря не нижче +24°C. Після прийняття їжі купатися можна не раніше, ніж через 1,5 – 2 години. Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури та води. У воді варто перебувати не більше 15 хвилин, а до і після – не перебувати на сонці. 

"Не лізьте у воду в незнайомому для вас місці, уникайте води із швидкою течією, не заходьте у воду напідпитку, ніколи не плавайте наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх силах; купаючись на «дикому пляжі» чи у незнайомому місці не пірнайте з берега, гірки, дерева; у воду слід входити неспішно, обережно пробуючи дно ногою; купатися краще там, де є рятувальні служби; особливо слідкуйте за дітьми: їхня поведінка у воді не передбачувана; до плавок потрібно прикріпляти шпильку, якщо далеко від берега судома зведе руку чи ногу, укол шпилькою допоможе відновити еластичність м’язів; утримуйтеся від далеких запливів: переохолодження – головна причина трагічних випадків. На рівнинних річках є багато ям і вирів. Вони підступно зустрічаються біля піщаних кос, під берегом, де особливо полюбляють купатися діти", – зазначали рятувальники. 

Особливо небезпечними можуть бути гірські річки, які зазвичай мають стрімку течію. Дно і береги таких річок кам’янисті, тому можна отримати важкі травми при падінні. 

На морі треба завжди зважати на хвилі, які можуть перевернути людину при вході у воду. Не намагайтеся плисти проти хвилі. 

"Варто бути обережними біля водорізів. Не пірнайте з них, бо можна впасти – вони дуже слизькі від водоростей. Не запливайте за буйки! Великою бідою може обернутися пірнання на мілководді або в незнайомих місцях. У таких випадках можливі травми шийного відділу хребта з пошкодженням спинного мозку", – застерегли в ДСНС.

"Якщо човен перевернувся, головне не розгубитися. Навіть коли перекинувся, він і тоді ще певний час тримається на воді, отже, треба зберігати спокій, і до прибуття рятувальників триматися за човен, штовхаючи його до берега. Той, хто добре вміє плавати, у першу чергу повинен допомогти тому, хто не вміє, підтримувати його на плаву. Рятувати треба спочатку одного потопаючого, а потім іншого, допомогти вплав одночасно кільком людям неможливо. Під час катання дітей необхідна присутність дорослого в кожному човні. Він мусить уміти керувати судном, добре плавати, знати прийоми надання невідкладної допомоги постраждалим на воді. Основною причиною загибелі людей на воді є страх. У більшості випадків тонуть люди, котрі вміють плавати, і з самовпененістю запливають далеко від берега. Там вони можуть потрапити у потік холодної води. Тоді починає зводити ноги і хапає корч. У цій ситуації головне – не злякатися. Треба зануритися у воду і сильно потягти рукою на себе ступню за великий палець", – порадили рятувальники. 

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Номер служби порятунку – 112. 
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