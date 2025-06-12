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​Наступний етап обміну військовополоненими відбудеться найближчим часом, - Буданов

Звільнені захисники отримають медичну допомогу, реабілітацію та належні виплати. 

​Наступний етап обміну військовополоненими відбудеться найближчим часом, - Буданов
Кирило Буданов
Фото: Укрінформ

Сторони ведуть роботу з підготовки до наступного етапу обміну військовополоненими.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки  Міноборони України Кирило Буданов.

"Найближчим часом очікуємо наступний етап обміну. Робота триває", - написав Буданов у Telegram.

Він нагадав, що з російського полону сьогодні була визволена чергова група українських військовослужбовців із важкими пораненнями та хворобами.

"Додому повертаються піхотинці, моряки, десантники, нацгвардійці, прикордонники, бійці Повітряних Сил та територіальної оборони. Серед них - оборонці Маріуполя, які провели в полоні понад три роки. Вітаю визволених та їхні родини! Захисники отримають медичну допомогу, реабілітацію та належні виплати", - зазначив керівник ГУР. 

  • 2 червня делегації України та РФ домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими. Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, є домовленість зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах: про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Також була домовленість про повернення 6000 тіл загиблих солдатів.
  • 9 червня  розпочався обмін військовополоненими між Україною та Росією у рамках  домовленостей у Стамбулі. Обмін триватиме в декілька етапів. 
  • 10 червня відбувся другий етап обміну - сторони повернули додому групи поранених і тяжкопоранених бійців.
  • Сьогодні, 12 червня, відбувся черговий етап великого обміну полоненими - з російського полону повернули важкопоранених і тяжкохворих захисників.
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