​Наступний етап обміну військовополоненими відбудеться найближчим часом, - Буданов

Сторони ведуть роботу з підготовки до наступного етапу обміну військовополоненими.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Найближчим часом очікуємо наступний етап обміну. Робота триває", - написав Буданов у Telegram.

Він нагадав, що з російського полону сьогодні була визволена чергова група українських військовослужбовців із важкими пораненнями та хворобами.

"Додому повертаються піхотинці, моряки, десантники, нацгвардійці, прикордонники, бійці Повітряних Сил та територіальної оборони. Серед них - оборонці Маріуполя, які провели в полоні понад три роки. Вітаю визволених та їхні родини! Захисники отримають медичну допомогу, реабілітацію та належні виплати", - зазначив керівник ГУР.