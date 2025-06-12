Майже 75% українців негативно ставляться до президентства Дональда Трампа

OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
ГоловнаСуспільствоЖиття

Майже 75% українців негативно ставляться до президентства Дональда Трампа

У грудні минулого року 54% опитаних були оптимістично налаштованими щодо американського президента. 

Майже 75% українців негативно ставляться до президентства Дональда Трампа
Фото: EPA/UPG

73% громадян нашої держави вважають, що перебування Дональда Трампа на посту президента США – це погано для України. Водночас українці добре ставляться до самих американців. 

Такими є дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Якщо у грудні 2024 року більше половини (54%) українців мали оптимістичні очікування щодо Трампа, то вже в наступному опитуванні, яке провели у березні 2025 року, більшість (73%) вважала навпаки, тобто стверджували, що для України погано, що він є президентом США.

Support LB.ua

Станом на травень-початок червня 2025 сприйняття Трампа практично не змінилося. Наразі 72% вважають, що президентство Трампа є поганим для України. Лише 16% вважають, що це добре.

Проте, попри все, більшість українців, 63%, продовжують добре ставитися до США загалом. Ставляться погано – 29%.

Як Ви думаєте, добре чи погано для України, що Президентом США є Дональд Трамп?
Фото: КМІС
Як Ви думаєте, добре чи погано для України, що Президентом США є Дональд Трамп?

При цьому є суттєва диференціація залежно від того, чи йдеться просто про американців, чи про керівництво США. Так, 90% добре ставляться до американців (і лише 3% – погано). Водночас 68% погано ставляться до керівництва США. Добре ставляться до керівництва США – 24%.

Як Ви загалом зараз ставитеся…?
Фото: КМІС
Як Ви загалом зараз ставитеся…?
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies