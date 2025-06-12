Майже 75% українців негативно ставляться до президентства Дональда Трампа

У грудні минулого року 54% опитаних були оптимістично налаштованими щодо американського президента.

73% громадян нашої держави вважають, що перебування Дональда Трампа на посту президента США – це погано для України. Водночас українці добре ставляться до самих американців.

Такими є дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Якщо у грудні 2024 року більше половини (54%) українців мали оптимістичні очікування щодо Трампа, то вже в наступному опитуванні, яке провели у березні 2025 року, більшість (73%) вважала навпаки, тобто стверджували, що для України погано, що він є президентом США.

Станом на травень-початок червня 2025 сприйняття Трампа практично не змінилося. Наразі 72% вважають, що президентство Трампа є поганим для України. Лише 16% вважають, що це добре.

Проте, попри все, більшість українців, 63%, продовжують добре ставитися до США загалом. Ставляться погано – 29%.

Фото: КМІС Як Ви думаєте, добре чи погано для України, що Президентом США є Дональд Трамп?

При цьому є суттєва диференціація залежно від того, чи йдеться просто про американців, чи про керівництво США. Так, 90% добре ставляться до американців (і лише 3% – погано). Водночас 68% погано ставляться до керівництва США. Добре ставляться до керівництва США – 24%.

Фото: КМІС Як Ви загалом зараз ставитеся…?