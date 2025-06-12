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У Харкові з-під завалів підприємства дістали тіла ще двох жертв

Роботи тривають. 

У Харкові з-під завалів підприємства дістали тіла ще двох жертв
У Харкові з-під завалів підприємства дістали тіла ще двох убитих
Фото: ДСНС України в Telegram

У Харкові з-під завалів зруйнованого російським ударом цивільного підприємства дістали тіла двох загиблих. Пошукові роботи триватимуть, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Удару по цьому цивільному підприємству ворог завдав 7 червня – під час наймасованішої дронової атаки на місто. Відтоді тривають пошукові роботи, і вдалося врятувати двох людей.

"Щойно рятувальники вилучили тіло вже п'ятої людини з-під завалів цивільного підприємства в Київському районі Харкова. Сьогодні вранці також було деблоковано тіло четвертої жертви російської атаки по цьому підприємству", – повідомив Синєгубов. 

  • Місто потерпає від російських ударів щодня. Сьогодні уночі ворог атакував три райони Харкова, поранень зазнали 14 людей. 
  • Учора ворог вбив у Харкові 4 людей, а ще близько 60 отримали поранення. 
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