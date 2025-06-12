У Харкові з-під завалів підприємства дістали тіла ще двох жертв

У Харкові з-під завалів підприємства дістали тіла ще двох убитих

У Харкові з-під завалів зруйнованого російським ударом цивільного підприємства дістали тіла двох загиблих. Пошукові роботи триватимуть, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Удару по цьому цивільному підприємству ворог завдав 7 червня – під час наймасованішої дронової атаки на місто. Відтоді тривають пошукові роботи, і вдалося врятувати двох людей.

"Щойно рятувальники вилучили тіло вже п'ятої людини з-під завалів цивільного підприємства в Київському районі Харкова. Сьогодні вранці також було деблоковано тіло четвертої жертви російської атаки по цьому підприємству", – повідомив Синєгубов.