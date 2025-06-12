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У Запорізькій області ворог поранив двох людей

Окупанти атакували 16 населених пунктів.

У Запорізькій області ворог поранив двох людей
Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Малокатеринівку Запорізької області. Росіяни fpv-дроном поцілили у цивільний автомобіль.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. 

Упродовж доби окупанти завдали 498 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.

Ворог здійснив 9 авіаційних обстрілів Веселянки, Приморського, Гуляйполя, Обратного, Новоандріївки, Ольгівського та Білогір’я.

295 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Новояковлівку, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку. 

7 обстрілів із РСЗВ накрили Юрківку, Кам’янське Гуляйполе, Малу Токмачку і Новоданилівку.

187 артударів прийшлися по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки.

Надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автомобілів.

  • Нещодавно у Запорізькій області російський дрон влучив в агропідприємство.
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