У Запорізькій області ворог поранив двох людей

Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Малокатеринівку Запорізької області. Росіяни fpv-дроном поцілили у цивільний автомобіль.
Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Упродовж доби окупанти завдали 498 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.
Ворог здійснив 9 авіаційних обстрілів Веселянки, Приморського, Гуляйполя, Обратного, Новоандріївки, Ольгівського та Білогір’я.
295 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Новояковлівку, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.
7 обстрілів із РСЗВ накрили Юрківку, Кам’янське Гуляйполе, Малу Токмачку і Новоданилівку.
187 артударів прийшлися по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки.
Надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автомобілів.
- Нещодавно у Запорізькій області російський дрон влучив в агропідприємство.