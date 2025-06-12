У Запорізькій області ворог поранив двох людей

Надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автомобілів.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Малокатеринівку Запорізької області. Росіяни fpv-дроном поцілили у цивільний автомобіль.

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