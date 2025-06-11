Справа генералів: суд змінив запобіжний захід Юрієві Галушкіну

Замість тримання під вартою він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, заявив адвокат генерала Дмитро Круговий 11 червня.

Його відправили під цілодобовий домашній арешт.

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