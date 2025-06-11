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Справа генералів: суд змінив запобіжний захід Юрієві Галушкіну

Його відправили під цілодобовий домашній арешт.

Справа генералів: суд змінив запобіжний захід Юрієві Галушкіну
екскомандувач Сил ТрО ЗСУ Юрій Галушкін
Фото: mil.gov.ua

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід для колишнього начальника ОТУ "Харків" генерал-майора Юрія Галушкіна, передає «Суспільне».

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Замість тримання під вартою він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, заявив адвокат генерала Дмитро Круговий 11 червня.

  • 22 квітня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для ексначальника ОТУ "Харків" у вигляді тримання під вартою.

Справа генералів

  • У січні цього року СБУ і ДБР затримали генералів і полковника, яких вважають причетними до невдалої оборони Харківської області під час російського наступу торік. 
  • За даними журналіста Юрія Бутусова, це: бригадний генерал Юрій Галушкін – колишній командувач оперативно-тактичного управління "Харків", генерал-лейтенанту Артур Горбенко – колишній командир 125-і львівської бригади Тероборони, а також колишньому заступник командира 125-і бригади. А за даними джерел УП, йдеться і про полковника Іллю Лапіна.
  • За версією слідства, через недбальство цих посадовців окупанти змогли захопити частину території Липецької сільської тергромади Харківського району. Також вважається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності. 
  • Детальніше про цю справу читайте у матеріалі LB.ua "Справа генералів. Вибіркове правосуддя в ручному режимі".
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