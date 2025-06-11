На Херсонщині російський дрон скинув вибухівку на дитину

У Білозерці Херсонської області російські окупанти скинули вибухівку з дрона на 11-річну дитину, яка перебувала на подвірʼї. Також у Бериславі під дронову атаку потрапив 70-річний чоловік.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 11-річний хлопчик дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення грудної клітини та ноги", — кажуть в ОВА.
Наразі дитина перебуває у лікарні.
Також напередодні російський дрон атакував 70-річного мешканця Берислава. Постраждалий дістав мінно-вибухову травму. Медики його дообстежують.
- Упродовж дня 11 червня російська армія обстріляла населені пункти Херсонщини та обласний центр. Унаслідок ворожих атак 10 людей поранені.