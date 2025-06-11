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На Херсонщині російський дрон скинув вибухівку на дитину

Також під дронову атаку потрапив 70-річний чоловік.

На Херсонщині російський дрон скинув вибухівку на дитину
Фото: Вікіпедія

У Білозерці Херсонської області російські окупанти скинули вибухівку з дрона на 11-річну дитину, яка перебувала на подвірʼї. Також у Бериславі під дронову атаку потрапив 70-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 11-річний хлопчик дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення грудної клітини та ноги", — кажуть в ОВА. 

Наразі дитина перебуває у лікарні.

Також напередодні російський дрон атакував 70-річного мешканця Берислава. Постраждалий дістав мінно-вибухову травму. Медики його дообстежують.
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