На Херсонщині російський дрон скинув вибухівку на дитину

Також під дронову атаку потрапив 70-річний чоловік.

У Білозерці Херсонської області російські окупанти скинули вибухівку з дрона на 11-річну дитину, яка перебувала на подвірʼї. Також у Бериславі під дронову атаку потрапив 70-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 11-річний хлопчик дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення грудної клітини та ноги", — кажуть в ОВА.

Наразі дитина перебуває у лікарні.

Також напередодні російський дрон атакував 70-річного мешканця Берислава. Постраждалий дістав мінно-вибухову травму. Медики його дообстежують.