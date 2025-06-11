На Херсонщині унаслідок російських обстрілів постраждали 10 цивільних, — прокуратура

Упродовж дня 11 червня російська армія обстріляла населені пункти Херсонщини та обласний центр. Унаслідок ворожих атак 10 людей поранені.

Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", ідеться у повідомленні. Упродовж 11 червня російські військові обстріляли населені пункти Херсонської області, застосувавши артилерію та безпілотні літальні апарати. Станом на 17:30 відомо про 10 постраждалих цивільних. У Херсоні внаслідок артобстрілу поранення дістали дві жінки — 55 та 85 років. Ще одна жінка отримала поранення внаслідок атаки дрона, вибухові травми також зазнали двоє працівників міського комунального підприємства. У селі Наддніпрянське безпілотник влучив в автомобіль, поранення отримали двоє чоловіків віком 63 та 61 рік. У селі Дудчани через скидання вибухівки з дрона тяжкі поранення отримала 70-річна жінка, а у Степовому акубаротравму та скалкове поранення дістав 44-річний чоловік. Ще одна людина постраждала внаслідок обстрілу села Садове.