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ДБР повідомило про підозру інструктору, який побив курсанта на навчаннях

Це сталось на навчальному полігоні у Кіровоградській області.

ДБР повідомило про підозру інструктору, який побив курсанта на навчаннях
ДБР повідомило про підозру інструктору, який побив курсанта на навчаннях
Фото: ДБР

Співробітники ДБР повідомили інструктору навчального взводу про підозру у побитті курсанта на навчальному полігоні.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

“Інцидент стався у вересні 2024 року під час занять з вогневої підготовки. Між інструктором та одним з новобранців виник конфлікт, у ході якого військовослужбовець побив курсанта прикладом автомата”, - йдеться у повідомленні.

ДБР уточнили, що побиття сталось на полігоні у Кіровоградській області.

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З тілесними ушкодженнями курсанта госпіталізували до лікарні. Судово-медична експертиза встановила, що тілесні ушкодження мають середній ступінь тяжкості.

Присутній на місці події командир навчального взводу не вжив жодних заходів для припинення побиття. 

Інструктору навчального взводу повідомили про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

Крім того, командиру навчального взводу повідомили про підозру у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 КК України).
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