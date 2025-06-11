Це сталось на навчальному полігоні у Кіровоградській області.

ДБР повідомило про підозру інструктору, який побив курсанта на навчаннях

Співробітники ДБР повідомили інструктору навчального взводу про підозру у побитті курсанта на навчальному полігоні.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

“Інцидент стався у вересні 2024 року під час занять з вогневої підготовки. Між інструктором та одним з новобранців виник конфлікт, у ході якого військовослужбовець побив курсанта прикладом автомата”, - йдеться у повідомленні.

ДБР уточнили, що побиття сталось на полігоні у Кіровоградській області.

З тілесними ушкодженнями курсанта госпіталізували до лікарні. Судово-медична експертиза встановила, що тілесні ушкодження мають середній ступінь тяжкості.

Присутній на місці події командир навчального взводу не вжив жодних заходів для припинення побиття.

Інструктору навчального взводу повідомили про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

Крім того, командиру навчального взводу повідомили про підозру у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 КК України).