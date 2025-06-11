Російський дрон атакував житловий район Харкова, є пошкодження

"У Салтівському районі Харкова, внаслідок обстрілу БпЛА типу "Молнія", пошкоджено 2 автомобіля, паркан та скління вікон приватного житлового будинку", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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