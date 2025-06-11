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Російський дрон атакував житловий район Харкова, є пошкодження

Пошкоджені авто та приватний житловий будинок.

Російський дрон атакував житловий район Харкова, є пошкодження
Наслідки російського удару
Фото: Харківська ОВА

Росіяни атакували Салтівський район Харкова дроном типу "Молнія". Зафіксовано пошкодження.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Салтівському районі Харкова, внаслідок обстрілу БпЛА типу "Молнія", пошкоджено 2 автомобіля, паркан та скління вікон приватного житлового будинку", — ідеться у повідомленні. 

Інформація щодо постраждалих не надходила.

  • Уночі 11 червня росіяни масовано атакували Харків. Відомо про понад 60 поранених і чотирьох убитих. Двоє з них – чоловік та дружина. 
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