Російський дрон атакував житловий район Харкова, є пошкодження

Росіяни атакували Салтівський район Харкова дроном типу "Молнія". Зафіксовано пошкодження.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У Салтівському районі Харкова, внаслідок обстрілу БпЛА типу "Молнія", пошкоджено 2 автомобіля, паркан та скління вікон приватного житлового будинку", — ідеться у повідомленні.
Інформація щодо постраждалих не надходила.
- Уночі 11 червня росіяни масовано атакували Харків. Відомо про понад 60 поранених і чотирьох убитих. Двоє з них – чоловік та дружина.