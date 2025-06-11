Драпатий розповів про зміни, які встиг зробити на посаді командувача Сухопутних військ

«Не всі кадрові зміни вдалося реалізувати. Бо система продовжує чинити спротив і власне самозбереження ставить вище за інтерес країни та війська», - зауважив екскомандувач.

Михайло Драпатий завершив виконання обов’язків командувача Сухопутних військ ЗСУ і розповів про те, що встиг зробити на цій посаді за пів року.

Як ідеться в дописі Драпатого на фейсбуці, командування на момент ого призначення перебувало «в стані управлінської стагнації».

«Атмосфера страху, відсутність ініціативи, закритість до зворотного зв’язку, байдужість до проблем особового складу, фасадна дисципліна, глибокий розрив між штабом і підрозділами. Системні зловживання, кадрові рішення за знайомствами, низька внутрішня організованість», - перелічив військовий.

Він повідомив, що встиг на посаді оновити майже половину керівного складу командування, але «не всі кадрові зміни вдалося реалізувати. Бо система продовжує чинити спротив і власне самозбереження ставить вище за інтерес країни та війська».

«Командування поступово переходить від культури страху до культури відповідальності. Рішення ухвалюються не з міркувань статусу чи лояльності, а на основі аналізу, результату і поваги до підлеглого. Вперше ініціатива знизу перестала бути загрозою — і почала ставати ресурсом», - запевнив Драпатий.

Військовий зауважив, що також вдалося оновити понад половину керівного складу ТЦК, стартувала структурна перебудова системи бойового навчання. «Змінено командувача підготовки та частину керівництва, очищено деякі навчальні центри, оновлено програми. У фокусі — не лише формальна підготовка, а реальна готовність до першого бою. Додано інструменти психологічної підтримки, введено цифрові рішення управлінням підготовкою, оновлюється матеріальна база в навчальних центрах. Розвивається базова загальновійськова підготовка в бригадах», - додав Драпатий.

Екскомандувач також зазначив, що запустили цифрову трансформацію управління. Також нова команда почала переформатування логістичного блоку. Запустили, за словами військового, протидію «корупційним практикам, конфлікту інтересів, торгівлі посадами».

1 червня стало відомо, що Михайло Драпатий подав у відставку через трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули українські військові.

3 червня міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Драпатий призначений командувачем Об'єднаних Сил.

Хто такий Михайло Драпатий