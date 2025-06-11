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Мешканця Київщини підозрюють у замаху на вбивство людей за допомогою гранати

Поранення отримали троє людей.

Мешканця Київщини підозрюють у замаху на вбивство людей за допомогою гранати
Мешканця Київщини підозрюють у замаху на вбивство людей за допомогою гранати
Фото: Поліція Київщини

Ввечері 4 червня у місті Сквира Київської області на одній із вулиць стався вибух.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Внаслідок вибуху гранати 21-річну дівчину, 27 та 51-річного місцевих мешканців ушпиталено до лікарні з тілесними ушкодженнями”, - йдеться у повідомленні.

Попередньо правоохоронці встановили, що між фігурантом та потерпілими стався конфлікт, після чого підозрюваний взяв гранату, яку зберігав удома, і кинув її у бік людей.

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Правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчинені закінченого замаху на умисне вбивство двох і більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).
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