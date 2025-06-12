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Король Чарльз ІІІ зустрівся з лауреаткою Нобелівської премії миру з України

В Олександри Матвійчук напружений графік закордонних візитів.

Король Чарльз ІІІ зустрівся з лауреаткою Нобелівської премії миру з України
Чарльз ІІІ та Олександра Матвійчук
Фото: Facebook

Королівська родина Великої Британії на своїй сторінці у Facebook повідомила, що суверен Чарльз ІІІ мав у середу ввечері авдієнцію з Олександрою Матвійчук - українською нобелівською лауреаткою.

У Лондоні відзначили зусилля очолюваного Матвійчук Центру громадянських свобод щодо захисту прав людини, просування демократії та підтримки громадянського суспільства в Україні.

У 2022 році Центр громадянських свобод отримав Нобелівську премію миру. 

Олександра Матвійчук наразі перебуває у тривалій закордонній робочій поїздці, яка охоплює шість держав за 11 днів.  
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