Головне за середу, 11 червня: 195 боєзіткнень, саміт Україна – Південно-Східна Європа в Одесі, наслідки удару по Харкову

Бойові дії на Донеччині, 195 бойових зіткнень, ворожі обстріли, ураження трьох важливих об'єктів на території РФ. Яким запам’ятається 1204-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 11 червня відбулося 195 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку ворог здійснив 58 штурмів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 11 червня – в новині.

Генштаб ЗСУ також інформує, що Сили безпілотних систем ЗСУ спільно з іншими складовими Сил оборони у ніч на 11 червня уразили одразу три важливі об'єкти на території РФ.

Зафіксовано ураження потужностей ФКП "Тамбовский пороховой завод" та горіння на його території. Це один з основних об’єктів воєнно-промислового комплексу рф, задіяний у збройній агресії проти України. Там виробляються порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колоксилін, що застосовується у створенні різних вибухових речовин.

Окрім того, зафіксовано вибухи у районах складу боєкомплекту 106 повітряно-десантної дивізії у Курській області та складу аеродрому "Бутурліновка" у Воронезькій області РФ.

На Харківщині під час розмінування група саперів потрапила під атаку російського дрона.

Один піротехнік загинув, двоє його колег поранені та перебувають у лікарні.

У Харкові сьогодні під завалами зруйнованого 7 червня російським ударом підприємства знайшли ще два тіла.

Пошукові роботи тривають, оскільки під завалами можуть залишатися люди, повідомили в ДСНС та мер міста Терехов.

На місці удару сталися значні руйнування, обвал конструкцій та масштабні пожежі в чотирьох виробничих будівлях. До пошуково-рятувальної операції залучені сили та засоби Харківського та інших гарнізонів ДСНС України.

У суботу Росія завдала по Харкову найбільш масованого удару. Постраждала велика кількість об'єктів, зокрема – підприємство в Київському районі. З шістьома працівниками зник зв'язок. Унаслідок удару по місту поранень зазнали понад 20 людей. Учора під завалами знайшли тіло загиблого – уже п'ятої жертви того удару.

11 червня в Одесі відбувся четвертий саміт Україна – Південно-Східна Європа за участі керівництва України, Молдови, Румунії, Болгарії, Хорватії, Греції, Албанії, Чорногорії, Словенії та Північної Македонії.

Учасники саміту ухвалили спільну декларацію, в якій підтвердили підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.

Подробиці – в новині.

Сьогодні, 11 червня, уряд виділив ще 3,5 млрд грн на програму єВідновлення, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

“Завдяки державній програмі єВідновлення вже понад 100 тисяч українських родин отримали кошти на ремонт, відбудову чи нове житло. Зокрема видано 18 тисяч сертифікатів для придбання нового житла взамін зруйнованого. Сьогодні ухвалюємо рішення про виділення ще 3,5 млрд грн

Він зазначив, що за ці кошти буде видано ще понад 2 тисячі житлових сертифікатів на придбання нової оселі, а також профінансовано відбудову будинків на власній земельній ділянці для сотень родин.

У Центрі оцінювання якості освіти відповіли на заклики скасувати обов’язковий тест з “непотрібної” математики.

У розмові з LB.ua директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко зазначила: “Насамперед важливо розуміти, що НМТ — це іспит для вступу до закладу вищої освіти. А вища освіта — не лише набір професійних умінь і навичок. Це і про здатність мислити, ухвалювати рішення, планувати своє професійне й особисте життя. Це, урешті-решт, бути освіченим. Якщо ми шукаємо суто професійної підготовки, для цього є інші заклади освіти, у тому числі й коледжі”.

На переконання директорки Центру оцінювання, “математика хоча б на базовому, мінімальному рівні потрібна будь-якій людині.

Докладніше – в новині.

Читайте повну розмову з Тетяною Вакуленко: «Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується».

Президентка Федерації гімнастики України й головна тренерка збірної Ірина Дерюгіна розповіла для LB.ua, в чому унікальність гімнастки Таїсії Онофрійчук.

«Я все життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися й захоче бути нагорі. Вона дуже розумна дівчина. Розуміє, як працювати з предметом. Вона технічно дуже сильна. Талановита дівчина, яка добре працює. Вона виходить — і весь зал підіймається на ноги. Тая різностороння й емоційна», – зауважила Дерюгіна.

Нагадаємо, Таїсія Онофрійчук здобула золоту медаль в особистому багатоборстві континентальної першості та стала першою українською гімнасткою за 28 років, хто зміг це зробити.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!