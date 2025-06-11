Великобританія та ЄС узгодили угоду щодо Гібралтару

Коли буде підписана угода, поки не повідомляється.

Великобританія та Європейський Союз дійшли до остаточної політичної згоди щодо основних аспектів майбутньої Угоди щодо Гібралтару.

Про це повідомила пресслужба уряду Великобританії.

“Головною метою майбутньої Угоди є забезпечення майбутнього процвітання всього регіону. Це буде досягнуто шляхом усунення всіх фізичних бар'єрів, перевірок та контролю осіб і товарів, що переміщуються між Іспанією та Гібралтаром, зберігаючи при цьому Шенгенську зону, єдиний ринок ЄС та Митний союз”, - йдеться у тексті повідомлення.

Водночас сторони домовилися запровадити подвійний прикордонний контроль в порту та аеропорту Гібралтару. За них відповідатимуть Великобританія та Іспанія.

При цьому будуть скасовані всі перевірки на пункті пропуску між Гібралтаром та Ла-Лінеєю для тисяч людей, які щодня подорожують в обох напрямках.

Щодо товарів сторони домовилися про принципи, що лежать в основі майбутнього митного союзу між ЄС та Гібралтаром, які передбачають скасування перевірки товарів. Також досягнуто згоди щодо принципів непрямого оподаткування, що застосовуватиметься на Гібралтарі, зокрема щодо тютюну.

Також сторони узгодили питання щодо державної допомоги, оподаткування, праці, навколишнього середовища, торгівлі та сталого розвитку, боротьби з відмиванням грошей та транспорту, включаючи аеропорт, прав прикордонних працівників та координації соціального забезпечення.