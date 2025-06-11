Великобританія та ЄС узгодили угоду щодо Гібралтару

Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
ГоловнаСвіт

Великобританія та ЄС узгодили угоду щодо Гібралтару

Коли буде підписана угода, поки не повідомляється.

Великобританія та ЄС узгодили угоду щодо Гібралтару
Ілюстративне фото

Великобританія та Європейський Союз дійшли до остаточної політичної згоди щодо основних аспектів майбутньої Угоди щодо Гібралтару.

Про це повідомила пресслужба уряду Великобританії.

“Головною метою майбутньої Угоди є забезпечення майбутнього процвітання всього регіону. Це буде досягнуто шляхом усунення всіх фізичних бар'єрів, перевірок та контролю осіб і товарів, що переміщуються між Іспанією та Гібралтаром, зберігаючи при цьому Шенгенську зону, єдиний ринок ЄС та Митний союз”, - йдеться у тексті повідомлення. 

Водночас сторони домовилися запровадити подвійний прикордонний контроль в порту та аеропорту Гібралтару. За них відповідатимуть Великобританія та Іспанія.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

При цьому будуть скасовані всі перевірки на пункті пропуску між Гібралтаром та Ла-Лінеєю для тисяч людей, які щодня подорожують в обох напрямках. 

Щодо товарів сторони домовилися про принципи, що лежать в основі майбутнього митного союзу між ЄС та Гібралтаром, які передбачають скасування перевірки товарів. Також досягнуто згоди щодо принципів непрямого оподаткування, що застосовуватиметься на Гібралтарі, зокрема щодо тютюну.

Також сторони узгодили питання щодо державної допомоги, оподаткування, праці, навколишнього середовища, торгівлі та сталого розвитку, боротьби з відмиванням грошей та транспорту, включаючи аеропорт, прав прикордонних працівників та координації соціального забезпечення. 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies