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Президент Сербії запропонував відновити одне-два українські міста або регіони

«Думаю, що це було б дуже важливо для людей в Україні, якби вони отримали чітку та дуже конкретну підтримку», - сказав Вучич.

Президент Сербії запропонував відновити одне-два українські міста або регіони
Александр Вучич
Фото: EPA/UPG

Президент Сербії Александр Вучич під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі 11 червня заявив про готовність взяти патронат над відновленням одного або двох українських міст чи регіону, пише «Інтерфакс-Україна».

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«Я хотів би отримати вашу підтримку, пане президенте Зеленський, щоб взяти одне-два міста або один невеликий регіон, який ми можемо відновити. І я думаю, що це було б дуже важливо для людей в Україні, якби вони отримали чітку та дуже конкретну підтримку», — сказав Вучич.

Він подякував Володимиру Зеленському за запрошення на саміт і зазначив, що хоче зробити більше «без великих слів».

«Я думаю, що ваш народ справді цього заслуговує», — додав Вучич.

  • Президент Сербії підтримує тісні зв’язки з Росією. Але минулого місяця Вучич заявив, що його держава залишається відданою своєму плану вступу до Європейського Союзу та хоче пришвидшити процес.
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