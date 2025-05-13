Вучич заявив, що хоче у Євросоюз попри візити до Путіна

Вучич відвідав Росію 8 та 9 травня для участі в параді з нагоди 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні.

Сербія залишається відданою своєму плану вступу до Європейського Союзу та хоче пришвидшити процес.

Про це заявив у вівторок президент Александар Вучич після того, як його нещодавня поїздка до Москви викликала критику з боку Заходу, пише Reuters.

Вучич відвідав Росію 8 та 9 травня для участі в параді з нагоди 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Там він також зустрівся з лідером Росії Володимиром Путіним та президентом Китаю Сі Цзиньпіном.

Сьогодні після зустрічі президентом Європейської Ради з Антоніо Коштою Вучич заявив, що Белград хоче прискорити свою європейську інтеграцію та відкрити більше переговорних розділів з блоком.

“Атмосфера (в ЄС)... не зовсім чудова, я переконаний завдяки поїздці до Москви, але... я вірю, що Європа з розумінням поставиться до прогресу, що базується на заслугах”, – сказав він.

Росія є історичним православним союзником Сербії та основним постачальником природного газу, тоді як "Газпром" та "Газпромнафта" також є власниками сербської нафтової компанії NIS. Москва також підтримує Белград у його протидії незалежності Косова, її колишньої південної провінції.

Вучич, проти якого місяцями тривають антикорупційні протести, що очолюють студендти, пообіцяв, що уряд працюватиме над впровадженням реформ, необхідних для вступу до ЄС.

Сербія повинна викорінити корупцію, реформувати свою судову систему, законодавство про ЗМІ та вибори, налагодити зв'язки з Косово та узгодити свою зовнішню політику з політикою блоку, включно зі запровадженням санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

Посадовці Європейського Союзу неодноразово закликали президентів країн, які прагнуть вступити до ЄС, разом з Вучичом, уникати урочистостей, присвячених вшануванню перемоги у Другій світовій війні, які проводяться Москвою.