Українська розвідка розкрила деталі нової крилатої ракети РФ – S8000 "Бандероль"
Українська розвідка розкрила деталі нової крилатої ракети РФ – S8000 "Бандероль"
Єрмак відповів, чи готова Україна спілкуватися з кимось, окрім Путіна
Єрмак відповів, чи готова Україна спілкуватися з кимось, окрім Путіна
Голова ДПС: «Часто з бізнесом бракує просто чесної розмови: "Ти тут трохи недоплатив. Вибач, маєш виправити. Така наша робота"»
Голова ДПС: «Часто з бізнесом бракує просто чесної розмови: "Ти тут трохи недоплатив. Вибач, маєш виправити. Така наша робота"»
Новим заступником начальника КМВА став офіцер Ігор Рева
Новим заступником начальника КМВА став офіцер Ігор Рева
Святі ворота вічного Києва і ювілейний рік
Святі ворота вічного Києва і ювілейний рік
Чому українці не люблять ходити до лікарів, але охоче п'ють “фуфломіцини” - пояснює професорка Марина Стародубська
Чому українці не люблять ходити до лікарів, але охоче п'ють “фуфломіцини” - пояснює професорка Марина Стародубська
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Обшуки в керівників НГУ: НАБУ і САП не коментуватимуть слідчі дії, але нагадують, що вони не дорівнюють винуватості
Обшуки в керівників НГУ: НАБУ і САП не коментуватимуть слідчі дії, але нагадують, що вони не дорівнюють винуватості
ГоловнаСвіт

Вучич заявив, що хоче у Євросоюз попри візити до Путіна

Вучич відвідав Росію 8 та 9 травня для участі в параді з нагоди 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні.

Вучич заявив, що хоче у Євросоюз попри візити до Путіна
Президент Сербії Александар Вучич
Фото: EPA/UPG

Сербія залишається відданою своєму плану вступу до Європейського Союзу та хоче пришвидшити процес.

Про це заявив у вівторок президент Александар Вучич після того, як його нещодавня поїздка до Москви викликала критику з боку Заходу, пише Reuters.

Вучич відвідав Росію 8 та 9 травня для участі в параді з нагоди 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Там він також зустрівся з лідером Росії Володимиром Путіним та президентом Китаю Сі Цзиньпіном.

Сьогодні після зустрічі президентом Європейської Ради з Антоніо Коштою Вучич заявив, що Белград хоче прискорити свою європейську інтеграцію та відкрити більше переговорних розділів з блоком.

“Атмосфера (в ЄС)... не зовсім чудова, я переконаний завдяки поїздці до Москви, але... я вірю, що Європа з розумінням поставиться до прогресу, що базується на заслугах”, – сказав він.

Росія є історичним православним союзником Сербії та основним постачальником природного газу, тоді як "Газпром" та "Газпромнафта" також є власниками сербської нафтової компанії NIS. Москва також підтримує Белград у його протидії незалежності Косова, її колишньої південної провінції.

Вучич, проти якого місяцями тривають антикорупційні протести, що очолюють студендти, пообіцяв, що уряд працюватиме над впровадженням реформ, необхідних для вступу до ЄС.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Сербія повинна викорінити корупцію, реформувати свою судову систему, законодавство про ЗМІ та вибори, налагодити зв'язки з Косово та узгодити свою зовнішню політику з політикою блоку, включно зі запровадженням санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

Посадовці Європейського Союзу неодноразово закликали президентів країн, які прагнуть вступити до ЄС, разом з Вучичом, уникати урочистостей, присвячених вшануванню перемоги у Другій світовій війні, які проводяться Москвою.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies