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Опитування: Румунію очікує жорстке протистояння у другому турі президентських виборів

Велике опитування, проведене після першого туру голосування 4 травня, показало, що ультранаціоналіст Джордже Сіміон та мер Бухареста Нікусор Дан перебувають у нічийному забігу.

Опитування: Румунію очікує жорстке протистояння у другому турі президентських виборів
Джордже Сіміон
Фото: EPA/UPG

У другому турі президентських виборів у Румунії очікується жорстке протистояння між лідером ультраправої партії, готовим відмовитися від проєвропейського шляху чорноморської країни, та претендентом, який обіцяє більш центристський стиль керівництва.

Про це пише Bloomberg.

Перше велике опитування, проведене після першого туру голосування 4 травня, показало, що ультранаціоналіст Джордже Сіміон та мер Бухареста Нікусор Дан перебувають у нічийному забігу. Кожен кандидат отримав близько 48% підтримки перед другим туром 18 травня, згідно з опитуванням AtlasIntel, замовленим новинним вебсайтом Hotnews.ro.

Вибори наступної неділі мають визначити майбутнє держави-члена Євросоюзу, яка має найдовший у блоці кордон з Україною та приймає тисячі військовослужбовців НАТО. Хоча Сіміон не оскаржував членство Румунії в західних інституціях, він пообіцяв припинити військову допомогу Україні.

Дан, математик за освітою та давній активіст, також кидав виклик посткомуністичному істеблішменту Румунії, але заявив, що перемога Сіміона призведе до ізоляції країни на міжнародній арені.

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Нові дані спростовують припущення, що Сіміон, який цього місяця здобув переконливу перемогу в першому турі з підтримкою понад 40%, є лідером. Хоча загалом прогнозувалося, що він переможе 4 травня, передвиборчі опитування показували, що він буде у напруженій боротьбі або відставатиме від Дана у другому турі.

В опитуванні AtlasIntel, проведеному 9-12 травня, взяли участь 3995 осіб, і похибка становила 2%. За словами соціолога, Сіміон і Дан отримали по 48,2%, решта респондентів не визначилися або планували визнати свої бюлетені недійсними.
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