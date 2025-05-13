​Експрезидента Філіппін переобрали мером попри те, що він перебуває у в’язниці в Гаазі, - ЗМІ

Дутерте звинувачують у відповідальності за 6 тисяч вбивств під час його багаторічної кампанії проти наркотиків.

Колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте переобрали мером міста Давао попри те, що він знаходиться у в’язниці в Гаазі за звинуваченням у злочинах проти людяності.

Про це повідомляє CBS News та інші ЗМІ.

Проміжні вибори відбувалися 12 травня на тлі гострої боротьби за владу між родиною Дутерте та кланом чинного президента Фердинанда Маркоса-молодшого.

За результатами підрахунку понад 60% голосів, 80-річний Дутерте має нездоланну перевагу - 405 тисяч голосів виборців. Його найближчий суперник набрав лише 49 тисяч голосів. Це неофіційні дані виборчої комісії, оприлюднені місцевими ЗМІ.

Поки невідомо, як Дутерте зможе скласти присягу, щоб офіційно обійняти посаду мера.

Слухання в Міжнародному кримінальному суді щодо колишнього президента Філіппін відбудуться наприкінці вересня. Дутерте звинувачують у відповідальності за 6 тисяч вбивств під час його багаторічної кампанії проти наркотиків у часи, коли він був президентом з 2016 по 2022 рік, а до цього ‒ мером міста Давао.