Святі ворота вічного Києва і ювілейний рік
Святі ворота вічного Києва і ювілейний рік
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Новим заступником начальника КМВА став офіцер Ігор Рева
Новим заступником начальника КМВА став офіцер Ігор Рева
Обшуки в керівників НГУ: НАБУ і САП не коментуватимуть слідчі дії, але нагадують, що вони не дорівнюють винуватості
Обшуки в керівників НГУ: НАБУ і САП не коментуватимуть слідчі дії, але нагадують, що вони не дорівнюють винуватості
Чому українці не люблять ходити до лікарів, але охоче п'ють “фуфломіцини” - пояснює професорка Марина Стародубська
Чому українці не люблять ходити до лікарів, але охоче п'ють “фуфломіцини” - пояснює професорка Марина Стародубська
Українська розвідка розкрила деталі нової крилатої ракети РФ – S8000 "Бандероль"
Українська розвідка розкрила деталі нової крилатої ракети РФ – S8000 "Бандероль"
Голова ДПС: «Часто з бізнесом бракує просто чесної розмови: "Ти тут трохи недоплатив. Вибач, маєш виправити. Така наша робота"»
Голова ДПС: «Часто з бізнесом бракує просто чесної розмови: "Ти тут трохи недоплатив. Вибач, маєш виправити. Така наша робота"»
Єрмак відповів, чи готова Україна спілкуватися з кимось, окрім Путіна
Єрмак відповів, чи готова Україна спілкуватися з кимось, окрім Путіна
ГоловнаСвіт

​Експрезидента Філіппін переобрали мером попри те, що він перебуває у в’язниці в Гаазі, - ЗМІ

Дутерте звинувачують у відповідальності за 6 тисяч вбивств під час його багаторічної кампанії проти наркотиків.

​Експрезидента Філіппін переобрали мером попри те, що він перебуває у в’язниці в Гаазі, - ЗМІ
Родріго Дутерте
Фото: EPA/UPG

Колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте переобрали мером міста Давао попри те, що він знаходиться у в’язниці в Гаазі за звинуваченням у злочинах проти людяності.

Про це повідомляє CBS News та інші ЗМІ.

Проміжні вибори відбувалися 12 травня на тлі гострої боротьби за владу між родиною Дутерте та кланом чинного президента Фердинанда Маркоса-молодшого.

За результатами підрахунку понад 60% голосів, 80-річний Дутерте має нездоланну перевагу - 405 тисяч голосів виборців. Його найближчий суперник набрав лише 49 тисяч голосів. Це неофіційні дані виборчої комісії, оприлюднені місцевими ЗМІ.

Поки невідомо, як Дутерте зможе скласти присягу, щоб офіційно обійняти посаду мера.

Слухання в Міжнародному кримінальному суді щодо колишнього президента Філіппін відбудуться наприкінці вересня. Дутерте звинувачують у відповідальності за 6 тисяч вбивств під час його багаторічної кампанії проти наркотиків у часи, коли він був президентом з 2016 по 2022 рік, а до цього ‒ мером міста Давао.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies