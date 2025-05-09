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Конституційний суд Румунії затвердив результати першого туру президентських виборів

Це рішення Конституційний суд прийняв одноголосно.

Конституційний суд Румунії затвердив результати першого туру президентських виборів
Джордже Сіміон
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 9 травня, Конституційний суд Румунії одноголосно затвердив результати першого туру президентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення суду.

Судді відхилили скаргу Себастьяна Попеску від "Нової Румунії" на результати голосування. За нього проголосували менше 0,3% виборців.

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Таким чином судді Конституційного суду Румунії затвердили перемогу ультраправого політика Джордже Сіміона в першому турі виборів президента.

  • Про ризики для України в разі перемоги ультраправого кандидата на виборах у Румунії - в матеріалі LB.ua.
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