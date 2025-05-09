Конституційний суд Румунії затвердив результати першого туру президентських виборів

Сьогодні, 9 травня, Конституційний суд Румунії одноголосно затвердив результати першого туру президентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення суду.

Судді відхилили скаргу Себастьяна Попеску від "Нової Румунії" на результати голосування. За нього проголосували менше 0,3% виборців.

Таким чином судді Конституційного суду Румунії затвердили перемогу ультраправого політика Джордже Сіміона в першому турі виборів президента.