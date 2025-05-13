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Віткофф: на переговорах України з Росією можуть обговорювати окуповані території, доступ до моря і ЗАЕС

Спецпредставник президента США переконаний, що “незабаром у нас будуть хороші новини”. 

Віткофф: на переговорах України з Росією можуть обговорювати окуповані території, доступ до моря і ЗАЕС

Спецпредставник президента США Стів Віткофф розповів у інтерв'ю Breitbart News, про що можуть говорити під час потенційних прямих перемовин України та Росії.

Це: деталі щодо окупованої Росією території України, Запорізької атомної електростанції, яка наразі не працює, та доступу України до важливих водних шляхів.

“Я думаю, що головними питаннями тут є регіони, атомна електростанція, те, як українці зможуть використовувати річку Дніпро та вийти до моря”, – сказав Віткофф. 

“Тут є речі, які, на мою думку, не буде важко вирішити, якщо ми зберемо сторони за столом переговорів, вони розмовлятимуть одна з одною, ми звузимо кола питань між ними, а потім знайдемо компроміси та креативні рішення для вирішення кожної з їхніх проблем”, ‒ додав він.

Віткофф переконаний, що “незабаром у нас будуть хороші новини”. 

Посланник нагадав, що наразі в Україні є п'ять регіонів, які є предметом суперечок між двома сторонами ‒ два під сильним контролем Росії та три під меншою окупацією.

“Так що йдеться про те, як ми збираємося оцінювати ‒ є різниця між тим, де є лінія фронту, де стоять війська та адміністративні лінії”, ‒ каже Віткофф.

Він підкреслив, що перемовини з обома сторонами вже тривають у неформально і США хочуть, аби якнайшвидше відбулася пряма зустріч.

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