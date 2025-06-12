У Харкові "шахед" влучив у подвір'я школи та дитячого садка, пошкоджені будинки. Поранені 16 людей (оновлено)

Обстріл Харкова в ніч на четвер

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про черговий нічний обстріл російськими ударними безпілотниками

За словами чиновника, ворожі "шахеди" атакували Шевченківський, Слобідський та Салтівський райони. Один з дронів поцілив у подвір'я школи, вибивши у будівлі навчального закладу вікна.

Інший БпЛА влучив у житловий будинок у Салтівському районі. Станом на 12:212, за інформацією прокуратури, 16 людей постраждали. З них щонайменше 4 дитини.

Фото: ДСНС України в Telegram Обстріл 12 червня

Фото: ДСНС України в Telegram Обстріл Харкова 12 червня

Також підтверджено удар по території дитячого садка посеред багатоповерхівок у Шевченківському районі. Загалом росіяни обстріляли Харків 12 дронами, один впав без детонації.

За інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, потерпілим дітям – серед 2, 12, 16 і 17 років.

У Шевченківському районі – влучання в землю на території навчального закладу. Горіли трава та сміття. Пошкоджено скління багатоповерхового житлового будинку. Ще два БпЛА "Герань-2" влучили у землю. Пошкоджено скління 3-х багатоквартирних житлових будинків. Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника горіла трава на площі 100 м.кв.

У Слобідському загорівся магазин на площі 200 м.кв. Пошкоджено будівлю магазину.

В Салтівському біля житлової багатоповерхівки спалахнули цивільні автівки. Також пошкоджено фасад багатоповерхової будівлі. Ще тут же – влучання БпЛА в дах технічного поверху 9-поверхової житлової будівлі. Спалахнула пожежа. На даху складського приміщення виявлено нерозірваний БпЛА.