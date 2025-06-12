На Сумщині окупанти атакували авто, у якому їхало подружжя. Чоловік поранений

Російські війська атакували цивільну автівку FPV-дроном у Сумському районі. Поранений чоловік.

Як повідомили у ОВА, подружжя їхало з одного із сіл Юнаківської громади, яку систематично обстрілює ворог, в напрямку Сум. Ворожий FPV-дрон влучив в автівку, поранений 59-річний чоловік.

Протягом доби, з ранку 11 червня до ранку 12 червня, російські війська здійснили понад 100 обстрілів по 37 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА та керовані авіаційні бомби:

понад 20 скидань ВОГ з БпЛА;

понад 10 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

У Середино-Будській громаді пошкоджено господарчу споруду, паркан, та покриття будинку.

За добу евакуювали 80 людей. Повітряна тривога в області тривала 15 годин 28 хвилини.