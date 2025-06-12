На Сумщині окупанти атакували авто, у якому їхало подружжя. Чоловік поранений

«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині окупанти атакували авто, у якому їхало подружжя. Чоловік поранений

Окупанти понад 100 разів обстріляли населені пункти області. 

На Сумщині окупанти атакували авто, у якому їхало подружжя. Чоловік поранений
Фото: United24

Російські війська атакували цивільну автівку FPV-дроном у Сумському районі. Поранений чоловік.

Як повідомили у ОВА, подружжя їхало з одного із сіл Юнаківської громади, яку систематично обстрілює ворог, в напрямку Сум. Ворожий FPV-дрон влучив в автівку, поранений 59-річний чоловік.

Протягом доби, з ранку 11 червня до ранку 12 червня, російські війська здійснили понад 100 обстрілів по 37 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА та керовані авіаційні бомби:

  • понад 20 скидань ВОГ з БпЛА;
  • понад 10 ударів КАБів. 

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

У Середино-Будській громаді пошкоджено господарчу споруду, паркан, та покриття будинку.

За добу евакуювали 80 людей. Повітряна тривога в області тривала 15 годин 28 хвилини.

  • Перед цим на Сумщині через російський дрон згоріла сільгосптехніка.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies