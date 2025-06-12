ППО вночі знешкодила 49 із 63 запущених Росією дронів

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, а падіння збитих – у 4.

У ніч на 12 червня росіяни атакували Україну 63 безпілотниками. Протиповітряна оборона знешкодила 49 із них.

Про це інформують Повітряні сили.

Ворог атакував ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що в РФ та Чауда в Криму.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Донеччина та Одещина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 28 — збито вогневими засобами ураження, 21 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) у 4 локаціях.

Фото: Повітряні сили