Головне за ніч та ранок четверга, 12 червня: атака на Харків, 220 боєзіткнень, мільйонні втрати окупантів

OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за ніч та ранок четверга, 12 червня: атака на Харків, 220 боєзіткнень, мільйонні втрати окупантів

Нічна повітряна атака, 220 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ураження технопарку в Московській області, візит Пісторіуса.

Головне за ніч та ранок четверга, 12 червня: атака на Харків, 220 боєзіткнень, мільйонні втрати окупантів
У Харкові з-під завалів підприємства дістали тіла ще двох убитих
Фото: ДСНС України в Telegram

Про черговий нічний обстріл російськими ударними безпілотниками повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, ворожі "шахеди" атакували Шевченківський, Слобідський та Салтівський райони. Один з дронів поцілив у подвір'я школи, вибивши у будівлі навчального закладу вікна. Інший БпЛА влучив у житловий будинок у Салтівському районі.

Також підтверджено удар по території дитячого садка посеред багатоповерхівок у Шевченківському районі. Загалом росіяни обстріляли Харків 12 дронами, один впав без детонації.

За інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, потерпілим дітям – серед 2, 12, 16 і 17 років.  

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 220 бойових зіткнень.

Найбільше боїв пройшло на Покровському (62) та Новопавлівському (46) напрямках.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки, сім артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони, п’ять пунктів управління, три склади боєприпасів та ще два інших важливих об’єкта російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1140 окупантів. Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.25 перевищили 1 мільйон, склавши орієнтовно близько 1 000 340 осіб.

Сили оборони від початку вторгнення РФ ліквідували майже 11 000 ворожих танків і понад 29 000 артилерійських систем.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

ППО вночі знешкодила 49 із 63 запущених Росією дронів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, а падіння збитих – у 4.

Сили оборони у ніч на 12 червня атакували важливий для Росії об'єкт військово-промислового комплексу у Зубово Московської області – технопарк "Рєзоніт". Там серійно виробляють і монтують друковані плати й електроніку, повідомили в Генштабі.

Удару завдали Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках зниження спроможностей ворога виготовляти високотехнологічне озброєння. Результати атаки уточнюють.

У Генштабі додали, що Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити ворога припинити збройну агресію проти України.

Росіяни сьогодні повідомляли про призупинення роботи двох московських аеропортів – "Внуково" та "Шеремєтьво".

До Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Мета – поговорити з українським керівництвом про ситуацію в країні та обговорити додаткову військову допомогу.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу! 
Теми: , , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies