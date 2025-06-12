Головне за ніч та ранок четверга, 12 червня: атака на Харків, 220 боєзіткнень, мільйонні втрати окупантів

Нічна повітряна атака, 220 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ураження технопарку в Московській області, візит Пісторіуса.

У Харкові з-під завалів підприємства дістали тіла ще двох убитих

Про черговий нічний обстріл російськими ударними безпілотниками повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, ворожі "шахеди" атакували Шевченківський, Слобідський та Салтівський райони. Один з дронів поцілив у подвір'я школи, вибивши у будівлі навчального закладу вікна. Інший БпЛА влучив у житловий будинок у Салтівському районі.

Також підтверджено удар по території дитячого садка посеред багатоповерхівок у Шевченківському районі. Загалом росіяни обстріляли Харків 12 дронами, один впав без детонації.

За інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, потерпілим дітям – серед 2, 12, 16 і 17 років.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 220 бойових зіткнень.

Найбільше боїв пройшло на Покровському (62) та Новопавлівському (46) напрямках.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки, сім артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони, п’ять пунктів управління, три склади боєприпасів та ще два інших важливих об’єкта російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1140 окупантів. Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.25 перевищили 1 мільйон, склавши орієнтовно близько 1 000 340 осіб.

Сили оборони від початку вторгнення РФ ліквідували майже 11 000 ворожих танків і понад 29 000 артилерійських систем.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

ППО вночі знешкодила 49 із 63 запущених Росією дронів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, а падіння збитих – у 4.

Сили оборони у ніч на 12 червня атакували важливий для Росії об'єкт військово-промислового комплексу у Зубово Московської області – технопарк "Рєзоніт". Там серійно виробляють і монтують друковані плати й електроніку, повідомили в Генштабі.

Удару завдали Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках зниження спроможностей ворога виготовляти високотехнологічне озброєння. Результати атаки уточнюють.

У Генштабі додали, що Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити ворога припинити збройну агресію проти України.

Росіяни сьогодні повідомляли про призупинення роботи двох московських аеропортів – "Внуково" та "Шеремєтьво".

До Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Мета – поговорити з українським керівництвом про ситуацію в країні та обговорити додаткову військову допомогу.

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