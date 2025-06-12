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Від росіян надійшло вже понад 100 тисяч запитів щодо зниклих безвісти за час існування проєкту “Хочу найти”

У травні цього року до проєкту надійшла рекордна за весь час кількість заявок – 12 320.

Від росіян надійшло вже понад 100 тисяч запитів щодо зниклих безвісти за час існування проєкту “Хочу найти”
Ілюстративне фото: ліквідовані російські окупанти
Фото: тг-канал Стерненка

До проєкту “Хочу найти” надійшло 100 324 звернення від російських родин щодо зниклих безвісти військовослужбовців армії країни-агресора, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Як зазначає Коордштаб, ця цифра значно менша за реальну кількість зниклих безвісти окупантів. Від початку повномасштабної війни в Україні влада РФ повністю ігнорує втрати особового складу та велику кількість зниклих безвісти серед своїх військовослужбовців. Росіяни змушені самостійно розшукувати своїх рідних і звертатися до проєкту “Хочу найти”. Так, у травні 2025 року до проєкту надійшла рекордна за весь час кількість заявок – 12 320.

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Використовуючи надану в межах проєкту інформацію, родичі отримують змогу підтвердити статус полоненого або загиблого та вимагати від своєї влади проведення обмінів. Від початку роботи “Хочу найти” у січні 2024 року було підтверджено перебування 2 415 російських військових в українському полоні, з яких 1 126 вже обміняно на українських Захисників. В цілому ж, в Україні у полоні перебуває значно більше російських військових, але не всі рідні військовополонених знають про проєкт і залишили заявки на пошук.

Аналіз звернень до проєкту засвідчив стрімке зростання кількості зниклих безвісти у більшості підрозділів ЗС РФ. Лідером за кількістю розшукуваних є 15-та окрема мотострілецька бригада (в/ч 90600) – 2 277 зниклих безвісти. Із 20 підрозділів-лідерів за кількістю зниклих, 17 – мотострілецькі, які командування армії-агресора найчастіше кидає на “м’ясні” штурми.

Серед районів бойових дій, де зафіксовано найбільшу кількість зниклих безвісти окупантів, перше місце посідає Покровський район Донецької області – 16 510 заявок. Лише від початку року кількість зниклих тут зросла на 68%. На другому місці – Бахмутський район, звідки надійшло 8 801 звернення.

26% усіх заявок до проєкту “Хочу найти” стосуються військових віком до 30 років. Наймолодшому з розшукуваних – лише 18, а найстаршому – 67 років.

Також фіксується зниження рівня підтримки війни серед родичів загиблих і зниклих. 75% тих, хто звернувся до проєкту, заявляють, що не підтримують загарбницьку війну, розв’язану Москвою.
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