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Завдяки зверненню у чат-бот СБУ вдалося запобігти теракту в центрі Івано-Франківська

Вибухівку мала закласти у парку неповнолітня дівчина.

Завдяки зверненню у чат-бот СБУ вдалося запобігти теракту в центрі Івано-Франківська
Саморобний вибуховий пристрій
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли масштабному теракту в Івано-Франківську. Правоохоронці зірвали спробу ворога підірвати саморобний вибуховий пристрій у центральному парку міста.

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора.

Плани ворога вдалося зірвати завдяки 15-річній місцевій школярці, яка звернулася до чат-бота СБУ "Спали ФСБшника" і повідомила, що її намагаються завербувати для вчинення теракту.

На месенджер дівчини вийшов співробітник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на співпрацю. Під час проведення оперативної комбінації правоохоронці дізналися, що за інструкцією окупантів неповнолітня мала виготовити СВП, "підсилити" його гайками та заховати у термос.

Щоб не викликати підозр у рідних, куратор з ФСБ доручив дівчині збирати вибуховий пристрій в орендованій квартирі. Згодом російський спецслужбіст повідомив неповнолітній, що вона має доставити захований СВП до міського парку в годину пік, коли там буде максимальна кількість людей.

Саморобний вибуховий пристрій
Фото: СБУ
Саморобний вибуховий пристрій

У цей момент ФСБ планувала дистанційно підірвати вибухівку разом із неповнолітньою "агенткою". Таким чином рашисти сподівалися не лише вбити якомога більше цивільних мешканців, але й ліквідувати виконавицю як "зайвого свідка".

Коли дівчина відмовилась відносити вибуховий пристрій до центру міста, російський спецслужбіст почав погрожувати тим, що "здасть" її до СБУ.

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Утім, українські правоохоронці супроводжували кожен крок неповнолітньої. Завдяки цьому вдалося не тільки запобігти теракту, а й задокументувати весь процес його підготовки – від вербування школярки до спроби її підриву рашистами.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини), встановлюються всі особи рашистів, що можуть бути причетні до організації теракту.

  • У березні 2025 у Івано-Франківську поблизу вокзалу пролунали вибухи. Це був теракт, який вчинили неповнолітні. Один із виконавців загинув. 
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