Уповноважена з питань захисту прав військових: за п'ять місяців роботи отримано понад 7 тисяч скарг

Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
ГоловнаСуспільствоВійна

Уповноважена з питань захисту прав військових: за п'ять місяців роботи отримано понад 7 тисяч скарг

Ольга Решетилова зазначила, що таку кількість скарг військових ефективно неможливо опрацювати наявними силами. Тому необхідна інституція Військового омбудсмана.

Уповноважена з питань захисту прав військових: за п'ять місяців роботи отримано понад 7 тисяч скарг
Ольга Решетилова
Фото: Олег Шинкаренко

Уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова (Кобилинська) заявила, що за п'ять місяців роботи отримано понад 7 тисяч скарг, яку неможливо опрацювати наявними силами. 

Про це Ольга Решетилова повідомила у коментарі LB.ua в статті “На захисті військових. Коли запрацює інститут Військового омбудсмана?”

«Ми отримали понад сім тисяч скарг щодо порушення прав військовослужбовців (за п'ять місяців роботи з грудня 2024 року). 70 % з них відпрацьовані з позитивним результатом для військових. Переважна більшість з них стосувалася питань про переведення з в/ч чи підрозділів, ненаправлення на ВЛК, ненадання відпусток, помилки в документах, невиплату грошового забезпечення та інших питань. Це такі точкові скарги, які, в принципі, можна вирішити, просто зателефонувавши у в/ч», — каже вона. 

Але є категорія скарг військових, які не можуть бути вирішені одномоментно. 

«Наприклад, це стосується тривалого перебування на позиціях військовослужбовців. І це мій біль, з яким я зараз працюю, про який я говорю з командирами, командувачами усіх рівнів», — сказала Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. 

Підписуйтесь на наш Google News

За словами Решетилової, саме для комплексного вирішення проблем військових необхідно створити окремий Офіс уповноваженого з конкретними функціями та повноваженнями, що будуть закріплені на законодавчому рівні. Адже таку кількість скарг військових, які надходять, ефективно неможливо опрацювати наявними силами. 

«Тому така інституція як Військовий омбудсман супернеобхідна», — підкреслила вона. 

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2024 року Глава держави підписав указ про призначення Ольги Решетилової Уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. 

Ольга Решетилова у 2014 році працювала в одному з найбільших фондів підтримки української армії «Повернись живим». Під час поїздок на фронт писала про порушення прав бійців. У 2015 році залишила фонд і зосередилася на розслідуваннях порушень у секторі безпеки. У вересні 2016 року Решетилова разом із Марією Томак започаткували «Медійну ініціативу за права людини» (МІПЛ) – неурядову організацію, яка займається документуванням злочинів і порушень прав людини через російську агресію. МІПЛ також послідовно виступає за необхідність створення інституту Військового омбудсмена. 

У червні Верховна Рада України планує ухвалити в цілому законопроєкт про запровадження інституту Військового омбудсмана. Про це докладно читайте в статті “На захисті військових. Коли запрацює інститут Військового омбудсмана?”.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies