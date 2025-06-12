Уповноважена з питань захисту прав військових: за п'ять місяців роботи отримано понад 7 тисяч скарг

Уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова (Кобилинська) заявила, що за п'ять місяців роботи отримано понад 7 тисяч скарг, яку неможливо опрацювати наявними силами.

Про це Ольга Решетилова повідомила у коментарі LB.ua в статті “На захисті військових. Коли запрацює інститут Військового омбудсмана?”.

«Ми отримали понад сім тисяч скарг щодо порушення прав військовослужбовців (за п'ять місяців роботи з грудня 2024 року). 70 % з них відпрацьовані з позитивним результатом для військових. Переважна більшість з них стосувалася питань про переведення з в/ч чи підрозділів, ненаправлення на ВЛК, ненадання відпусток, помилки в документах, невиплату грошового забезпечення та інших питань. Це такі точкові скарги, які, в принципі, можна вирішити, просто зателефонувавши у в/ч», — каже вона.

Але є категорія скарг військових, які не можуть бути вирішені одномоментно.

«Наприклад, це стосується тривалого перебування на позиціях військовослужбовців. І це мій біль, з яким я зараз працюю, про який я говорю з командирами, командувачами усіх рівнів», — сказала Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

За словами Решетилової, саме для комплексного вирішення проблем військових необхідно створити окремий Офіс уповноваженого з конкретними функціями та повноваженнями, що будуть закріплені на законодавчому рівні. Адже таку кількість скарг військових, які надходять, ефективно неможливо опрацювати наявними силами.

«Тому така інституція як Військовий омбудсман супернеобхідна», — підкреслила вона.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2024 року Глава держави підписав указ про призначення Ольги Решетилової Уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Ольга Решетилова у 2014 році працювала в одному з найбільших фондів підтримки української армії «Повернись живим». Під час поїздок на фронт писала про порушення прав бійців. У 2015 році залишила фонд і зосередилася на розслідуваннях порушень у секторі безпеки. У вересні 2016 року Решетилова разом із Марією Томак започаткували «Медійну ініціативу за права людини» (МІПЛ) – неурядову організацію, яка займається документуванням злочинів і порушень прав людини через російську агресію. МІПЛ також послідовно виступає за необхідність створення інституту Військового омбудсмена.

У червні Верховна Рада України планує ухвалити в цілому законопроєкт про запровадження інституту Військового омбудсмана. Про це докладно читайте в статті “На захисті військових. Коли запрацює інститут Військового омбудсмана?”.