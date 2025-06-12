На захисті військових. Коли запрацює інститут Військового омбудсмана?

Тож, чи запрацює інститут Військового омбудсмана та що від нього очікують військові — в матеріалі LB.ua.

У парламентарів є зауваження щодо доцільності створення цілого Офісу Військового омбудсмана з бюджетним фінансуванням у понад 100 млн грн на рік. А в опозиції законопроєкт вже назвали “антиконституційним” через фактичне розширення повноважень Президента, який без голосування ВР зможе призначати Військового омбудсмана на п'ять років.

Президент України вніс цей проєкт як невідкладний, однак народні депутати не квапляться: вирішили піти за процедурою розгляду двох читань.

Фото: grad.ua

Що передбачає законопроєкт?

Ще у травні Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт про Військового омбудсмана, який передбачає:

— Військового омбудсмана призначає на посаду Президент України строком на пʼять років;

— Створення Офісу Військового омбудсмана, призначення заступників та штату співробітників, що потребуватиме додаткових бюджетних видатків;

— Дія закону поширюється не лише на військовослужбовців, а й на:

а) військовозобовʼязаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори;

б) членів добровольчих формувань територіальних громад під час їх участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони, виконанні окремих завдань руху опору на тимчасово окупованих територіях України;

в) іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України;

в) поліцейських особливого призначення Нацполіції України, які під час дії воєнного стану залучені до безпосередньої участі в бойових діях.

Уповноважена Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова (Кобилинська) роз'яснила, що сам Військовий омбудсман не може бути військовим через те, що служба накладає певні обмеження. Заступники та працівники Офісу можуть бути військовими, ветеранами, які мають юридичну освіту або розуміються на військовому управлінні, та цивільні правозахисники.

Офіс Військового омбудсмана реагуватиме та опрацьовуватиме скарги, проводитиме перевірки в органах військового управління, у військових частинах. Після чого писатиме висновок-документ за результатами такої перевірки, який лягатиме на стіл вищому командуванню. Якщо вище командування упродовж 10 днів не вживатиме заходів і не реагуватиме, тоді доповідь буде скерована на Верховного головнокомандувача.

Фото: armyinform.com.ua

Військовий омбудсман також зможе через суд притягати до відповідальності командирів або інших посадовців військових органів. Передбачена буде або сплата штрафу, або позбавлення права обіймати певні посади.

Чому не квапляться депутати?

Минулого тижня Ольга Решетилова представила проєкт закону у Верховній Раді, нагадавши, що у Плані стійкості президент анонсував створення інституції Військового омбудсмана.

Фото: Анна Стешенко Ольга Решетилова (Кобилинська) під час виступу у ВРУ

Однак у депутатів були свої зауваження до проєкту.

Так, Тарас Батенко (співголова групи «За майбутнє») наполягав, що за Конституцією, передбачено існування лише одного Уповноваженого з прав людини, який здійснює парламентський контроль та дотримання конституційних прав і свобод громадянина (зараз це — Дмитро Лубінець, колишній нардеп групи «За майбутнє»).

«В законопроєкті закладені правильні речі, але сам механізм фактично руйнує інституцію Уповноваженого з прав людини шляхом створення ще однієї дублюючої інституції... Ми вже мовчимо про те, скільки коштів закладено на військового уповноваженого. На рік це 137 млн грн. І це половина суми, яка видається на Інститут Уповноваженого з прав людини. Чи не краще додати ці кошти на інститут Уповноваженого?» — питав Тарас Батенко.

Фото: Анна Стешенко Тарас Батенко

Сергій Соболєв («Батьківщина») додав, що у фракції була серйозна дискусія щодо цього проєкту. Та у висновку дійшли згоди, що не можна створювати новий орган в порушення 106-ї статті Конституції, де є вичерпний перелік повноважень Президента.

«У будь-який момент може бути звернення до Конституційного Суду, і цей Військовий омбудсман втратить свої повноваження. І це — найслабше місце цього законопроєкту», — вважає Соболєв. Він анонсував, що фракція «Батьківщина» наполягатиме на внесенні правок до другого читання саме в цій частині, аби парламент, а не одноосібно Президент, призначав Військового омбудсмана.

Фото: Анна Стешенко

Також, за його словами, фракція наполягатиме, щоб Військовий омбудсман був учасником бойових дій.

Іванна Климпуш-Цинцадзе («Європейська солідарність»), своєю чергою, заявила, що проєкт руйнує баланс гілок влади, суперечить Конституції та передбачає нові повноваження Президента.

Фото: Анна Стешенко Іванна Климпуш-Цинцадзе

Врешті, нардепи проголосували за проєкт лише у першому читанні. Хоча зазвичай президентські ініціативи, визначені як невідкладні, ухвалюють одразу в цілому.

Як розповіла LB.ua членкиня парламентського комітету з нацбезпеки Соломія Бобровська («Голос»), наразі триває доопрацювання проєкту. Вона погодилася, що можна говорити про певні питання відповідності цього законопроєкту Конституції. «Але такий Офіс Військового омбудсмана мали б створити ще у 2014 році. Має бути єдиний орган, який матиме законні повноваження та ресурси для вирішення питань порушень прав військових. Також треба враховувати, що Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець не має доступу до службових порушень у в/ч, а Військовий омбудсман буде мати таке право», — зазначила Бобровська.

Фото: Анна Стешенко Соломія Бобровська

За її словами, у четвер, 12 червня, в комітеті відбудеться нарада з усіма дотичними до проєкту стейкхолдерами, аби вже наступного тижня доопрацювати законопроєкт та ухвалити в цілому до кінця червня.

Що думають військовослужбовці про цю ініціативу?

Натомість у самих військових різні очікування від такої інституції Військового омбудсмана.

«Як показує практика, на командування ніяк не впливають скарги чи звернення на численні “гарячі лінії”, рапорти та навіть адвокатські папірці. В армії свої правила та устав. Мало віриться, що оцей уповноважений ще й через суд зможе притягати до відповідальності командирів за порушення прав військових», — сказав військовий ЗСУ, який з першого дня повномасштабного вторгнення служить у лавах ЗСУ.

Віталій Жебровський, колишній солдат 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, звільнений за станом здоров`я, навпаки, переконаний, що такий єдиний орган для звернень військових однозначно потрібен.

«Бо мої звернення на різні гарячі лінії Міноборони, в/ч, до якихось правозахисників через ненаправленная на ВЛК командуванням після операції, ні до чого не призвели. Якщо ж в законі прописані чітки терміни — 10 денний строк необхідної реакції командування на скаргу, то це вже добре», — додав колишній військовий.

Уповноважений з прав військових вже працює. Навіщо потрібен окремий Офіс Військового омбудсмана?

Ще наприкінці грудня 2024 року Глава держави підписав указ про призначення Ольги Решетилової Уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Ольга Решетилова у 2014 році працювала в одному з найбільших фондів підтримки української армії «Повернись живим». Під час поїздок на фронт писала про порушення прав бійців. У 2015 році залишила фонд і зосередилася на розслідуваннях порушень у секторі безпеки. У вересні 2016 року Решетилова разом із Марією Томак започаткували «Медійну ініціативу за права людини» (МІПЛ) – неурядову організацію, яка займається документуванням злочинів і порушень прав людини через російську агресію. МІПЛ також послідовно виступає за необхідність створення інституту Військового омбудсмена.

Фото: www.facebook.com/o.reshetylova

У коментарі LB.ua Ольга Решетилова (Кобилинська) розповіла, що за п'ять місяців роботи вона вже фактично виконувала функції військового омбудсмана.

За цей час була створена телефонна лінія, куди зі скаргами про порушення прав можуть звертатися військові.

«Ми отримали понад сім тисяч скарг щодо порушення прав військовослужбовців. 70 % з них відпрацьовані з позитивним результатом для військових. Переважна більшість з них стосувалася питань про переведення з в/ч чи підрозділів, ненаправлення на ВЛК, грошового забезпечення, ненадання відпусток, помилки в документах та інших питань. Це такі точкові скарги, які, в принципі, можна вирішити, просто зателефонувавши у в/ч.

Але є категорія скарг, які не можуть бути вирішені одномоментно. Наприклад, це стосується тривалого перебування на позиціях військовослужбовців. І це мій біль, з яким я зараз працюю, про який я говорю з командирами, командувачами усіх рівнів», — сказала Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

За словами Решетилової, саме для комплексного вирішення проблем військових необхідно створити окремий Офіс уповноваженого з конкретними функціями та повноваженнями, що будуть закріплені на законодавчому рівні. Адже таку кількість скарг військових, які надходять, ефективно неможливо опрацювати наявними силами.

Фото: Анна Стешенко Ольга Решетилова (Кобилинська) під час виступу у ВРУ

«Тому така інституція як Військовий омбудсман супернеобхідна», — підкреслила вона.

На необхідності узаконити повноваження Військового омбудсмана також наголосив Масі Найєм — військовий та співзасновник Правозахисного центру для військовослужбовців «Принцип». Він називав запровадження інституту Уповноваженого президента з прав військових «лише першим кроком». На його думку, треба якнайшвидше «ухвалити та підписати закон, який надасть реальні повноваження розглядати скарги військових, проводити свої перевірки й впливати на порушників», — написав Найєм.