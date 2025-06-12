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Президент Сербії відмовився підписувати декларацію саміту в Одесі

Вучич похвалився, що "не зрадив Росію".

Президент Сербії відмовився підписувати декларацію саміту в Одесі
Президент Сербії Александр Вучич
Фото: EPA/UPG

Сербія стала єдиною країною-учасницею саміту Україна - Південно-Східна Європа в Одесі, яка відмовилася підписати спільну декларацію щодо засудження російської агресії та підтримки євроатлантичної інтеграції нашої держави. 

Як пише "Європейська правда", президент Александр Вучич заявив сербській пресі, що таким чином "не зрадив Росію, як це писали деякі" - на відміну від інших представлених на саміті держав, які "готові прийняти все, що завгодно, спрямоване проти Росії".

Текст декларації на сайті Офісу Президента України підтверджує, що серед підписантів немає президента Сербії.

Вучич додав, що пишається "політикою Сербії, нашою незалежністю, нашою автономією" в питанні того, що країна "захищає інтереси міжнародного публічного права, але керується в першу чергу власними інтересами". 
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